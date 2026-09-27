Duramax 8.3 litri: 555 CV e 1.668 Nm sui pickup GM 2027

Con il nuovo Duramax 8.3 litri General Motors ha deciso di non giocare più di fioretto: il turbodiesel V8 che debutterà su Chevrolet Silverado HD e GMC Sierra HD 2027 dichiara 555 cavalli (414 kW) e 1.230 lb-ft di coppia, ovvero 1.668 Nm. Numeri che superano su entrambi i fronti il Power Stroke ad alte prestazioni di Ford, in una guerra dei pickup pesanti che va avanti da anni a colpi di cifre sempre più grosse. La sorpresa vera, però, non è solo il motore. È quanto GM ha cambiato tutto intorno.

Il propulsore manda in pensione il conosciutissimo 6.6 Duramax, che sul Silverado HD 2026 si fermava a 470 cavalli (350 kW) e 975 lb-ft (1.322 Nm). La differenza è netta, 85 cavalli e 255 lb-ft in più, che tradotti in percentuali significano circa 18 e 26 in più. GM insiste su un punto: non è l’evoluzione di qualcosa che già esisteva, ma un progetto nato da zero e sviluppato in casa.

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Cosa c’è dentro il nuovo V8 turbodiesel

Per chi ama i dettagli tecnici c’è materiale in abbondanza. Il turbodiesel V8 usa un basamento in ghisa a grafite compatta, albero a gomiti e bielle interamente forgiati, pistoni in acciaio forgiato. Aggiungiamoci un’iniezione ad alta portata, un turbocompressore a geometria variabile e un sistema di raffreddamento della carica aria acqua a doppio stadio, compatto. L’aspirazione integrata e l’isolamento dell’albero motore servono invece a tenere a bada rumore e vibrazioni, mentre una strategia di freno motore più incisiva affronta il lato meno glamour del mestiere, cioè trascinarsi dietro un rimorchio enorme senza cuocere i freni.

Sia il diesel sia il benzina aggiornato lavorano con il cambio automatico a dieci rapporti Allison 10L1000. Il benzina resta un 6.6 litri, ma con collettore di aspirazione nuovo, lubrificazione rivista, radiatore dell’olio montato sul motore e hardware aggiornato per le emissioni sale a 412 cavalli (307 kW) e 472 lb-ft (640 Nm). Un progresso contenuto, 11 cavalli e 8 lb-ft rispetto ai precedenti 401 cavalli e 464 lb-ft.

Sul fronte traino, il valore massimo con attacco a collo d’oca passa da 36.000 a 38.000 libbre, cioè da 16.329 a 17.237 kg, mentre il traino convenzionale arriva a 20.000 libbre (9.072 kg). Il nuovo diesel batte il Power Stroke da 500 cavalli e 1.200 lb-ft, però Ford continua a dichiarare un massimo di 40.000 libbre (18.144 kg) con il collo d’oca. Potenza di picco e capacità di traino restano due gare distinte, e questi numeri valgono per configurazioni specifiche.

Sterzo e freni cambiano filosofia

Le modifiche al telaio meritano attenzione quasi quanto il motore. GM abbandona lo sterzo idraulico sui suoi pickup HD e passa a un servosterzo elettrico a pignone e cremagliera, dichiarando circa 30 per cento di forza in più rispetto al vecchio schema. Sparisce anche la sorgente idraulica condivisa tra sterzo e servofreno, sostituita da un servofreno elettronico. Davanti ci sono dischi da 371 mm e pinze fisse a quattro pistoncini.

Questa separazione può fare la differenza quando si manovra un mezzo carico a bassa velocità, perché l’assistenza allo sterzo non dipende più dal regime del motore o da quanto si sta chiedendo ai freni. GM aggiunge che il nuovo hardware permette di variare il comportamento di sterzo e frenata a seconda della modalità di guida. Sulle versioni ZR2 e AT4X arriva un Terrain Mode capace di frenare automaticamente quando il piede lascia l’acceleratore, sia in 4HI sia in 4LO. I pickup 2027 sono attesi nelle concessionarie statunitensi entro la fine dell’anno. Restano ancora fuori dal comunicato i prezzi, i regimi ai quali il Duramax eroga i valori massimi e le capacità dettagliate per singola configurazione.

Fonte: TecnoAndroid