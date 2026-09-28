Fire Emblem: Fortune’s Weave finito senza Flame Lords in 40 ore

Completare Fire Emblem: Fortune’s Weave senza reclutare i quattro personaggi attorno a cui ruota l’intera avventura sembrava un’impresa priva di senso, eppure qualcuno ci è riuscito davvero. Stiamo parlando dei Flame Lords, figure centrali della trama che il gioco spinge in ogni modo a portare dalla propria parte. Ignorarli significa rinunciare al cuore dell’esperienza e presentarsi allo scontro finale con una squadra decisamente ridotta, ma a quanto pare arrivare ai titoli di coda si può lo stesso.

Il nuovo capitolo della serie di giochi di ruolo strategici di Nintendo non segue la struttura a cui i fan sono abituati da tempo. Qui il giocatore crea il proprio personaggio, calato in un presente apocalittico, che deve viaggiare indietro nel tempo per convincere i Flame Lords a unirsi alla causa. Ognuno di loro ha un percorso tutto suo, con una storia completa e originale che richiede diverse ore per essere portata a termine. Una volta riportati nel presente, gli eroi fanno fronte comune per affrontare la vera minaccia di Fortune’s Weave. Almeno, questo è il piano previsto dagli sviluppatori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La sfida di LagSpike776 senza i Flame Lords

La strada alternativa, quella di lasciare i quattro nel passato e lanciarsi subito in battaglie molto più impegnative, è proprio quella imboccata dallo youtuber LagSpike776. Il gioco sconsiglia più volte e in modo esplicito questo approccio, ma l’avvertimento è stato ignorato senza troppi ripensamenti. “Ho appena battuto Fortune’s Weave senza Flame Lords” si legge in un post pubblicato di recente. “Sì, avete capito bene… È stato divertente? Assolutamente no” prosegue il messaggio, con toni in realtà parecchio più coloriti.

Poco dopo è arrivato anche un video di circa un’ora che racconta tutta la follia dell’impresa, utile pure a chi fosse in cerca di qualche trucco per superare gli scontri finali con strategie poco ortodosse. Al posto di Cai, Dietrich, Theodora e Leda, la formazione poteva contare soltanto su Hong Hua, Troy ed Eshmel. Tre unità in tutto contro un finale pensato per un gruppo ben più numeroso e agguerrito, con tutte le difficoltà che una rosa così ristretta comporta.

Quaranta ore in modalità Difficile e Classica

Per chiudere la partita senza i quattro protagonisti ci sono volute circa 40 ore, e il tutto giocando su Switch 2 in modalità Difficile/Classica. In pratica è attiva la morte permanente, vero marchio di fabbrica della saga, gli scontri diventano sensibilmente più duri e la possibilità di riavvolgere i turni viene limitata. Ogni errore pesa, insomma, e perdere un personaggio vuol dire perderlo per sempre. A rendere il tutto ancora più sorprendente c’è un dettaglio non da poco, dato che il gioco è disponibile da appena una decina di giorni.

Saltare tutti gli obelischi non è certo la scelta ideale per chi si avvicina al titolo per la prima volta. Vedere come le storie dei quattro personaggi si intrecciano e si allontanano a più riprese, per poi convergere verso la stessa destinazione, regala parecchia soddisfazione ed è uno degli aspetti più riusciti dell’avventura. Lasciare i Flame Lords dove e quando si trovano potrebbe invece trasformarsi in una sfida interessante per una seconda partita, magari una volta conosciuta a fondo la trama.

Quella di LagSpike776 non è l’unica scorciatoia emersa finora tra gli appassionati di Fortune’s Weave. I giocatori hanno già individuato un metodo per reclutare i personaggi molto più in fretta, sfruttando un trucco basato sul reset dei capitoli.

Fonte: TecnoAndroid