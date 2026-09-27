Amazfit Balance: 14 giorni di autonomia e doppio sconto su Amazon

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Chi cerca uno smartwatch capace di reggere due settimane lontano dal caricabatterie trova oggi in Amazfit Balance una proposta decisamente interessante, soprattutto per via del prezzo. Su Amazon il dispositivo beneficia infatti di un doppio sconto che somma una riduzione del 43% già applicata e un ulteriore taglio di 11,99 euro al momento del pagamento. Il risultato finale porta il costo a poco più di 105 euro con la consegna inclusa.
Non si tratta però soltanto di una questione economica. Amazfit Balance mette insieme una scheda tecnica piuttosto ricca, con un chip GPS che sfrutta sei costellazioni satellitari e il supporto ai pagamenti contactless, che permettono di saldare il conto del caffè al bar semplicemente avvicinando il polso al POS. Insomma, un orologio completo che punta a coprire le esigenze quotidiane senza costringere a rinunce particolari.
Vale la pena ricordare che l’offerta è stata verificata alle 14:36 del 26 settembre e che il prezzo potrebbe cambiare nelle ore successive, come spesso accade con le promozioni di questo tipo.
Autonomia, GPS e pagamenti dal polso
Il punto di forza più evidente resta l’autonomia. I 14 giorni dichiarati consentono di dimenticarsi quasi del tutto della ricarica, un aspetto non scontato per un dispositivo che offre così tante funzioni. Due settimane di utilizzo significano poter indossare lo smartwatch anche in viaggio senza portarsi dietro il cavo, oppure semplicemente evitare il fastidio di doverlo collegare alla presa ogni sera.
Poi c’è il modulo di posizionamento. Il GPS a sei costellazioni rappresenta una caratteristica pensata per chi vuole tracciare i propri spostamenti con una certa affidabilità, affiancata dalla comodità dei pagamenti direttamente dal polso. Proprio quest’ultima funzione rende Amazfit Balance un compagno pratico anche fuori dagli allenamenti, nella vita di tutti i giorni.
Display AMOLED e design da orologio classico
Sul fronte dello schermo il dispositivo monta un pannello AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione di 480 x 480 pixel. I testi appaiono nitidi e i colori vivaci, due qualità che rendono la lettura delle notifiche piacevole e poco faticosa per gli occhi. A questo si aggiunge una finitura antiriflesso che migliora parecchio la visibilità all’aperto durante le ore diurne, quando la luce del sole mette spesso in difficoltà i display meno curati.
Anche l’estetica ha il suo peso. La cassa circolare in alluminio richiama le linee di certi orologi tradizionali più che quelle di un gadget sportivo, una scelta che lo rende adatto anche a contesti meno informali. Il peso contenuto di appena 35 grammi, poi, contribuisce a una notevole comodità, tanto che il dispositivo si lascia indossare senza problemi anche di notte.
Ed è proprio durante il riposo che Amazfit Balance continua a lavorare. Il monitoraggio del sonno raccoglie dati sulle fasi REM, sulla respirazione e sulla qualità generale del riposo, offrendo un quadro dettagliato delle ore passate a dormire. Il tutto, grazie al doppio sconto su Amazon, a un prezzo di poco superiore ai 105 euro con spedizione compresa.
Fonte: TecnoAndroid