Samsung Galaxy S26 FE a 535 euro su Amazon con doppio sconto

Il prezzo di Samsung Galaxy S26 FE scende oggi su Amazon fino a 535 euro, una cifra che raramente si incontra su uno smartphone di questo livello. A rendere possibile il taglio è una combinazione tra un coupon applicabile direttamente in pagina e lo sconto Prime Student, che insieme abbattono in modo netto il costo di partenza. E non si tratta di un modello qualunque, visto che è il primo della famiglia Galaxy S26 a debuttare con One UI 9.

La versione coinvolta nella promozione è quella da 128GB nella colorazione Blueberry, una tonalità elegante che veste un dispositivo pensato per chi vuole prestazioni da top di gamma senza arrivare a spendere quasi 800 euro. Vale la pena guardare da vicino cosa offre questo telefono prima di passare ai dettagli dell’offerta.

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Exynos 2500 e un corpo sottile da 7,4 mm

Sotto la scocca lavora il chip Exynos 2500, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri e affiancato da una CPU a 10 core e dalla GPU Xclipse 950, la stessa scelta da Samsung per Galaxy Z Flip 7. Con 128GB di memoria interna e Android 17 già installato, Galaxy S26 FE si muove con fluidità in qualsiasi situazione, dalla semplice navigazione di tutti i giorni fino al multitasking più impegnativo.

Il pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici lavora a 120 Hz e tocca un picco di luminosità di 1.900 nit, con una protezione Corning Gorilla Glass Victus+ su entrambi i lati. A questo si aggiungono la certificazione IP68 e un telaio in lega di alluminio che garantiscono robustezza senza sacrificare il profilo sottile. Il peso si ferma a 193 grammi, un dato che si fa apprezzare nell’uso quotidiano.

Anche il reparto fotografico ha parecchio da dire. Il sensore principale da 50 MP dispone di stabilizzazione ottica ed è accompagnato da un ultra grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. Il motore ProVisual sfrutta l’intelligenza artificiale per funzioni come MyFanCam, che tiene automaticamente a fuoco i soggetti preferiti, mentre la stabilizzazione video a 360° migliora sensibilmente la resa delle riprese.

Sul fronte dell’autonomia, la batteria da 4.900 mAh arriva fino a 29 ore di riproduzione video e supporta la ricarica rapida a 45W via cavo oppure a 15W in modalità wireless. C’è poi un aspetto che pesa parecchio nella scelta, cioè i sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza promessi da Samsung. Un supporto così lungo è qualcosa che pochi concorrenti riescono a garantire in questa fascia di prezzo.

Il prezzo più basso mai visto su Amazon

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy S26 FE era fissato a 819 euro ed era già calato a 749 euro sullo store di Amazon. Il vero affare però arriva adesso, perché applicando il coupon da 50 euro presente nella pagina del prodotto e sfruttando la riduzione riservata agli iscritti a Prime Student, pari a ulteriori 100 euro, il costo finale precipita a 535 euro.

Si parla di uno sconto complessivo intorno al 29% rispetto ai 749 euro, che porta questa variante Blueberry da 128GB al suo minimo storico. L’occasione è disponibile esclusivamente su Amazon.it e resterà valida fino all’esaurimento delle scorte o alla scadenza della promozione.

Fonte: TecnoAndroid