Disegni dimensionali Apple: 96 dispositivi, c’è già iPhone 18 Pro

Non tutti lo sanno, ma Apple pubblica disegni dimensionali incredibilmente dettagliati per decine dei suoi dispositivi. Sono documenti tecnici pensati per aiutare i produttori di accessori a progettare custodie, supporti e ogni altro prodotto che debba adattarsi con precisione all’hardware dell’azienda. Si tratta di una risorsa poco conosciuta dal grande pubblico, eppure capace di offrire uno sguardo davvero affascinante sul modo in cui vengono concepiti gli oggetti firmati Apple.

La raccolta si trova nella sezione chiamata Dimensional Drawings, collocata all’interno dell’area Accessori del portale dedicato agli sviluppatori. Non è certo una pagina che finisce spesso sotto i riflettori, ed è proprio per questo che in pochi ne conoscono l’esistenza. Chi ci arriva, però, si trova davanti a un archivio sorprendentemente ricco e curato nei minimi particolari, molto più di quanto ci si aspetterebbe da una semplice documentazione di servizio.

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Apple: un archivio con 96 dispositivi mappati nel dettaglio

Allo stato attuale il repository comprende ben 96 dispositivi, e l’elenco è aggiornato anche con le ultime novità della gamma. Tra i modelli presenti figurano infatti il nuovo iPhone 18 Pro, Apple Watch Ultra 4 e Apple Watch Series 12, oltre agli AirPods 5. Insomma, non parliamo di un archivio storico fermo a qualche generazione fa, ma di una raccolta che segue da vicino l’evoluzione del catalogo.

La lista però non si ferma agli smartphone e agli smartwatch. Dentro ci sono anche prodotti come il MacBook Neo e il Siri Remote, insieme a una serie di accessori che difficilmente verrebbero in mente come soggetti di un disegno tecnico. Si va da AirTag alle custodie di ricarica degli AirPods, fino ad arrivare agli inserti ottici ZEISS di Apple Vision Pro. Un ventaglio ampio, che restituisce bene l’idea di quanto l’azienda consideri importante l’ecosistema di prodotti di terze parti che ruota attorno ai suoi dispositivi.

Misure precise e zone da lasciare libere

Il vero punto di forza di questi documenti sta nel livello di precisione. Ogni scheda riporta le misure esatte di praticamente tutto quello che conta: le dimensioni complessive del dispositivo e le sue curvature, ma anche la posizione e le proporzioni dei pulsanti, delle fotocamere, dei sensori, degli altoparlanti e dei connettori. Per chi deve progettare una cover o un supporto, sapere dove si trova ogni singolo elemento fa tutta la differenza tra un accessorio che calza a pennello e uno che finisce per coprire un microfono o bloccare un tasto.

Non mancano poi indicazioni ancora più specifiche. I disegni includono infatti delle zone di esclusione descritte in modo dettagliato, cioè aree che devono restare libere, accompagnate da istruzioni che spiegano dove determinati materiali non dovrebbero essere collocati. Un aspetto che rivela quanto ogni componente sia stato pensato in relazione a ciò che gli sta intorno, e quanto sia facile compromettere il funzionamento di un dispositivo con un accessorio progettato senza le giuste attenzioni.

Anche se questi materiali nascono con uno scopo ben preciso, e cioè supportare chi realizza accessori, il loro fascino va ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Sfogliarli può rivelarsi interessante per chiunque abbia anche solo una lieve curiosità verso l’hardware, il design industriale o semplicemente verso quella cura maniacale per i dettagli che, in fondo, è spesso il motivo stesso per cui tante persone si avvicinano ai prodotti Apple.

Fonte: TecnoAndroid