WhatsApp, come creare sticker dalle tue foto con il tasto Crea

Creare sticker per WhatsApp partendo dalle proprie foto oggi è molto più semplice di un tempo. Gli adesivi digitali, proprio come le emoji, permettono di dire tantissimo con una sola immagine e tornano utili anche quando manca il tempo per rispondere con calma. Chi si è stancato dei soliti pacchetti gratuiti che girano in rete sa però che usare gli scatti del telefono non è mai stato immediato, perché il formato non è quello giusto e le immagini pesano troppo rispetto a ciò che l’app di messaggistica accetta.

Il problema è ormai superato. WhatsApp ha introdotto la possibilità di realizzare sticker senza uscire dall’applicazione e di tenerli in ordine. In alternativa esiste un’app dedicata che trasforma le foto della galleria in adesivi personalizzati, è facile da usare e offre anche il vantaggio di poter condividere i pacchetti con altri utenti.

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Il metodo ufficiale di WhatsApp per creare sticker

Lo strumento integrato consente di ottenere sticker unici a partire dalle proprie immagini e, a differenza di altre soluzioni, ritaglia lo sfondo in automatico con buona precisione, facendo risparmiare tempo e fatica. Si possono modificare sia i propri adesivi sia quelli creati da altri utenti, il che lo rende parecchio versatile per personalizzare le chat.

La procedura è rapida. Basta aprire WhatsApp e andare nel pannello degli sticker, dove compare un nuovo pulsante chiamato «Crea». Toccandolo si accede allo strumento e si seleziona dal telefono la foto da convertire. Conviene sceglierne una con un soggetto principale ben definito, così l’app riesce a eliminare lo sfondo correttamente, e nulla vieta di fare qualche tentativo finché il risultato non convince. A quel punto si apre un editor completo che permette di aggiungere testo, disegnare a mano libera o sovrapporre altri adesivi. Premendo il pulsante verde con la freccia bianca lo sticker viene inviato al contatto.

Gli adesivi realizzati in questo modo vengono salvati senza un pacchetto specifico e con il nome autore “Creatore di sticker di WhatsApp”, ma si possono aggiungere ai preferiti per averli sempre a portata di mano. L’editor, tra l’altro, permette di modificare qualsiasi sticker, compresi quelli che appartengono a pacchetti esterni.

Sticker Maker, l’alternativa per Android

Chi preferisce non passare dall’app di messaggistica può affidarsi a Sticker Maker, applicazione gratuita scaricabile dal Play Store sugli smartphone Android. Dopo averla installata e aperta compare la voce “Crea un nuovo pacchetto di sticker”, che chiede di assegnare un nome alla raccolta e un nome autore. Si apre quindi una schermata con 30 spazi disponibili, il massimo consentito, più un’immagine in alto chiamata “Icona” che non conta come sticker perché rappresenta la copertina del pacchetto.

Per aggiungere un elemento si può scattare una foto, aprire la galleria, selezionare un file, attingere alla libreria di sticker oppure usare solo del testo. Scelta l’immagine appare una sorta di tela con diverse opzioni di ritaglio. Vale la pena provare prima la “Selezione intelligente”, che di solito fa un buon lavoro, altrimenti scorrendo lateralmente la barra inferiore si trovano strumenti più precisi. Lo zoom è libero e in alto a sinistra un piccolo cerchio ingrandisce la zona su cui si sta passando il dito. Il ritaglio non deve per forza essere perfetto, dato che nella schermata successiva si può inserire del testo o aggiungere un contorno colorato che maschera i bordi. Con “Salva” si conferma e si prosegue con tutte le foto desiderate.

Quando la raccolta contiene almeno tre sticker si preme “Aggiungi a WhatsApp” e gli adesivi finiscono automaticamente nella solita sezione dell’app. Dalla stessa schermata, con l’icona di condivisione in alto a destra, è possibile inviare l’intero pacchetto a qualsiasi contatto tramite le applicazioni installate sul telefono.

La strada di WhatsApp Web

C’è anche un’opzione che non richiede app aggiuntive, cioè la versione web del servizio. Prima dell’aggiornamento che ha portato il creatore di sticker su Android era un’alternativa più che valida e continua a esserlo per chi preferisce lavorare dal computer. In una chat basta cliccare sull’icona “+” in basso e scegliere “Nuovo sticker”, caricare un file e ritagliare l’immagine con grande precisione grazie a diversi strumenti di modifica.

Un clic sull’icona di salvataggio completa l’operazione. Gli sticker vengono memorizzati nell’account WhatsApp e non sul dispositivo, quindi quelli creati da WhatsApp Web risultano disponibili anche sullo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid