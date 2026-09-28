Oppo Find X10 globale su Geekbench: confermato il Dimensity 9600M

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 I punteggi di Oppo Find X10 su Geekbench 7.1

Oppo Find X10 si prepara al debutto europeo e lo fa passando da Geekbench, la tappa quasi obbligata per ogni telefono in arrivo sul mercato internazionale. Nelle ultime ore la piattaforma di benchmark ha infatti registrato la versione globale del modello base della nuova gamma, un segnale piuttosto chiaro di quanto manchi ormai poco al lancio anche fuori dalla Cina. Il dispositivo si è presentato con numeri interessanti e con la conferma del processore che lo accompagnerà nella sua avventura oltre confine, lo stesso già visto sulla variante destinata al mercato cinese.

Per inquadrare meglio la situazione bisogna fare un piccolo passo indietro. Appena la scorsa settimana l’azienda ha presentato in Cina i suoi nuovi flagship, un terzetto composto da Oppo Find X10, Find X10 E e Find X10 Pro Max. Tre modelli pensati per coprire la fascia alta con proposte differenti, che però condividono lo stesso destino, ovvero l’arrivo nei negozi italiani a stretto giro. La data da segnare sul calendario è quella del 21 ottobre 2026, giorno in cui è prevista l’apertura delle vendite nel nostro Paese. E proprio in vista di questo appuntamento la comparsa del modello base su Geekbench assume un significato preciso.

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I punteggi di Oppo Find X10 su Geekbench 7.1

Credits: TecnoAndroid

Lo smartphone apparso nel database è identificato dal codice CPH2911, la sigla che contraddistingue appunto la versione pensata per il mercato globale. Sottoposto al test Geekbench 7.1, il telefono ha raccolto 2.528 punti nella prova single core e 8.709 punti in quella multi core. Due valori che raccontano con discreta chiarezza di che pasta sia fatto questo top di gamma, sia quando lavora su un singolo nucleo del processore sia quando tutti i core vengono chiamati in causa contemporaneamente.

Il dato più interessante, comunque, non riguarda soltanto i numeri. Dietro al punteggio c’è infatti la conferma dell’hardware che darà vita al telefono anche in Europa. Non ci sono sorprese dell’ultimo minuto né cambi di strategia tra una regione e l’altra, e questo è un aspetto tutt’altro che scontato quando un produttore porta i propri smartphone su mercati diversi. Chi aspettava il modello base in Italia può quindi farsi un’idea abbastanza concreta di cosa troverà sotto la scocca.

A muovere Oppo Find X10 ci pensa il MediaTek Dimensity 9600M, la stessa piattaforma già montata sulla variante cinese del dispositivo. Nel listato di Geekbench il processore è riconoscibile grazie all’identificativo MT6993, la sigla interna con cui il chip viene catalogato. A dare man forte sul fronte grafico c’è una GPU Mali G1 Ultra MC12, la componente che si occupa di gestire giochi, animazioni e tutto ciò che riguarda la resa visiva del telefono.

Fonte: TecnoAndroid