Galaxy S27, ecco i tagli di RAM e memoria attesi sulla serie

Ancora qualche mese e la serie Galaxy S27 arriverà sul mercato, ma le indiscrezioni sulla memoria interna e sulla RAM dei prossimi top di gamma Samsung circolano già con una certa insistenza. A metterle in fila è stato il leaker Lanzuk, che ha pubblicato le informazioni sul blog coreano Naver appoggiandosi a dati raccolti da Weibo e da fonti interne all’industria sudcoreana. Il quadro che ne esce parla di configurazioni pensate per non fare sconti sul fronte delle prestazioni, con la conseguenza abbastanza prevedibile che nemmeno il listino dovrebbe fare sconti.

Il punto centrale della fuga di notizie riguarda proprio il rapporto tra memoria interna e RAM, due voci che negli ultimi anni hanno pesato parecchio sul prezzo finale degli smartphone di fascia alta. I moduli di memoria costano, i produttori lo sanno, e le scelte fatte a monte si riflettono quasi sempre sul cartellino. La variante Galaxy S27 Ultra resta ovviamente quella più chiacchierata, perché è la punta della gamma e quella su cui Samsung tende a concentrare le configurazioni più generose.

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Cosa raccontano le indiscrezioni sulla serie Galaxy S27

Va detto con onestà che siamo ancora nel terreno delle voci di corridoio, per quanto provenienti da un canale che in passato si è rivelato piuttosto informato. Lanzuk è un nome ricorrente quando si parla di anticipazioni sul mondo Samsung, e il fatto che le sue informazioni siano state incrociate con segnalazioni arrivate da Weibo dà un minimo di solidità al racconto. Restano però indiscrezioni, e come tali vanno prese: i piani di un’azienda come Samsung possono cambiare anche a pochi mesi dalla presentazione, soprattutto quando entrano in gioco i costi dei componenti.

Quello che emerge è un orientamento chiaro verso il non compromesso sulle prestazioni. Tradotto: Samsung sembra intenzionata a mantenere configurazioni robuste su tutta la linea, senza tagliare dove farebbe più male all’esperienza d’uso quotidiana. Una scelta che ha senso in un momento in cui le funzioni legate all’intelligenza artificiale sul dispositivo richiedono memoria disponibile e non si accontentano più dei tagli base di qualche anno fa.

Intanto il Galaxy S26 si muove sul mercato

Mentre si discute del futuro, la generazione attuale è già ampiamente disponibile e i prezzi si stanno assestando su livelli interessanti. Galaxy S26 FE si trova online da Smarter Store a 485 euro, una cifra che lo rende probabilmente l’ingresso più accessibile alla famiglia. Galaxy S26 Ultra è proposto da Citycom a 885 euro, mentre Galaxy S26 Plus compare su Eprice a 795 euro. Il modello base, Galaxy S26, è acquistabile su Amazon Marketplace a 629 euro.

Le alternative non mancano. Su altri canali di vendita Galaxy S26 FE viene proposto a 685 euro, Galaxy S26 Ultra a 913 euro, Galaxy S26 Plus a 829 euro e Galaxy S26 sempre a 629 euro. Su un ulteriore rivenditore i valori cambiano ancora: Galaxy S26 FE a 525 euro, Galaxy S26 Ultra a 909 euro, Galaxy S26 Plus a 755 euro e Galaxy S26 a 665 euro. Differenze che in alcuni casi superano i cento euro sullo stesso modello, il che rende utile un minimo di confronto prima dell’acquisto.

Fonte: TecnoAndroid