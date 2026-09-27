Raspberry Pi blocca l’upgrade della RAM: la scelta è voluta

Chi sperava di comprare una board economica e poi gonfiarla di memoria dovrà mettersi l’anima in pace, perché Raspberry Pi ha confermato che diverse schede di produzione recente sono configurate per riconoscere soltanto la quantità di RAM installata in fabbrica. Tradotto: l’upgrade della memoria non passa semplicemente dalla sostituzione del chip di DRAM, e non è una svista tecnica ma una scelta deliberata dell’azienda.

Il caso è venuto a galla nel modo più classico possibile, cioè grazie a un utente che ha provato a fare esattamente quell’operazione. Il protagonista dell’esperimento era un Compute Module 5 da 2 GB, con l’obiettivo di portarlo a 4 GB. Dissaldare, saldare, rimettere tutto in funzione. Il trapianto è riuscito, la scheda si è avviata regolarmente, il nuovo chip risultava vivo e vegeto. Solo che il sistema continuava imperterrito a segnalare 2 GB, come se il lavoro fosse stato fatto a vuoto.

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Il forum ufficiale chiarisce il mistero

Davanti a un risultato così, la reazione naturale è stata chiedere spiegazioni sul forum ufficiale della società. La risposta di un moderatore ha tolto ogni dubbio: quel comportamento è intenzionale. Non un bug del firmware, non un problema di saldatura, non un difetto del componente. La board sa quanta memoria deve vedere e si attiene a quel valore, ignorando ciò che è stato messo fisicamente al suo posto.

La motivazione dichiarata riguarda il mercato grigio delle schede rimaneggiate. Senza un blocco di questo tipo, chiunque potrebbe acquistare moduli con poca RAM, sostituire il chip con componenti più economici e di provenienza incerta, e rivendere il tutto spacciandolo per una versione con capacità superiore. Un giro d’affari semplice da mettere in piedi e difficile da smascherare per chi compra, soprattutto sui canali meno controllati.

Il punto delicato arriva dopo, quando qualcosa smette di funzionare come dovrebbe. Modifiche di quel genere non passano attraverso il processo di validazione dell’azienda, quindi eventuali crash, instabilità o comportamenti anomali finirebbero comunque addebitati a Raspberry Pi, che con quelle schede taroccate non ha nulla a che fare. Un danno d’immagine su prodotti che, di fatto, non sono più quelli usciti dalla linea di produzione.

Non è solo una questione di quantità

Il meccanismo di protezione, spiega la società, è più raffinato di un banale tetto massimo legato alla capacità. Con il crescere del numero di fornitori e delle configurazioni SDRAM supportate, nei dispositivi vengono salvati anche parametri che vanno molto oltre i gigabyte dichiarati: densità, organizzazione della memoria, timing e altre impostazioni di funzionamento. In pratica la scheda porta con sé la carta d’identità completa del chip che le è stato assegnato.

Da qui derivano due conseguenze concrete. La prima è che una sostituzione identica, quella che in gergo si chiama “mele con mele”, rimane sempre possibile e resta una strada valida per chi deve effettuare una riparazione. Chip guasto, chip nuovo dello stesso tipo, tutto torna a posto. La seconda è meno rassicurante per gli smanettoni: un componente di provenienza diversa, anche quando sulla carta risulta compatibile e offre la quantità corretta di memoria, non è detto che venga gestito correttamente. Parametri diversi, timing diversi, risultati imprevedibili.

È un cambio di prospettiva che tocca una fetta di pubblico affezionata all’idea di poter mettere le mani su tutto. Le board Raspberry Pi sono cresciute proprio su quell’idea di apertura e libertà di intervento, e vedere una porta chiusa per scelta progettuale fa un certo effetto. Il perimetro però resta chiaro: la riparazione con componenti equivalenti è contemplata, l’aggiornamento della memoria oltre la configurazione originale no.

Fonte: TecnoAndroid