Redmi Buds 8 in offerta a 41,60 euro con ANC fino a 50 dB

Chi cerca un paio di auricolari true wireless senza spendere una cifra importante trova nelle Redmi Buds 8 una delle proposte più equilibrate del momento, anche perché su Amazon il prezzo è sceso a 41,60 euro. Il listino ufficiale parla di 59,99 euro, quindi lo sconto si aggira intorno al 30 per cento, applicato direttamente senza codici da inserire o coupon da spuntare. Le colorazioni disponibili a questa cifra sono due, nero e verde, e in entrambi i casi il prodotto risulta venduto e spedito da Amazon, dettaglio che in genere semplifica la vita su consegne e resi.

Cosa offrono le Redmi Buds 8 a questo prezzo

Il biglietto da visita più interessante è la cancellazione attiva del rumore dichiarata fino a 50 dB, un valore che in questa fascia non è affatto scontato e che sulla carta permette di tagliare buona parte del brusio ambientale, dal vagone della metropolitana al classico rumore di fondo dell’ufficio open space. Non è la stessa cosa di quanto promettono i modelli premium da tre volte tanto, chiaro, ma per l’uso quotidiano il margine è più che sufficiente.

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L’altro numero che salta all’occhio riguarda l’autonomia: il produttore indica 11 ore con i soli auricolari e fino a 44 ore complessive sfruttando la custodia di ricarica. Tradotto in termini pratici, significa arrivare tranquillamente a fine settimana senza cercare una presa, almeno per chi li usa qualche ora al giorno tra telefonate, musica e podcast. La connessione è Bluetooth, con il consueto abbinamento rapido ai dispositivi già associati.

Il posizionamento, insomma, è quello del prodotto che prova ad accontentare chi non vuole rinunciare all’ANC ma nemmeno spendere cifre a tre zeri. Xiaomi su questo segmento lavora da anni e la linea Redmi Buds è ormai un punto di riferimento per chi guarda al rapporto tra quanto si paga e quanto si porta a casa.

Fino a quando dura lo sconto

La promozione è stata verificata al momento della pubblicazione, il 23 settembre, e resta valida fino al 26 settembre oppure fino a esaurimento delle scorte disponibili. È una formula che su Amazon capita spesso e che conviene tenere a mente, perché le quantità in promozione non sono infinite e capita che una delle due colorazioni sparisca prima dell’altra. In questi casi il prezzo può tornare al listino pieno anche prima della scadenza indicata.

Vale la pena ricordare che il prezzo mostrato nella pagina prodotto è già quello finale, quindi non servono passaggi aggiuntivi al momento del pagamento. Chi ha un abbonamento Prime beneficia inoltre delle consegne rapide consuete, un vantaggio non trascurabile quando si tratta di un acquisto pensato per essere usato subito, magari in vista di un viaggio o di un rientro in ufficio.

Il paragone con la concorrenza in questa fascia è abbastanza spietato: sotto i 50 euro si trovano parecchie alternative, ma poche mettono insieme ANC da 50 dB e un’autonomia complessiva così generosa. Il compromesso, come sempre in questa fascia, riguarda materiali e rifiniture, che restano quelli di un prodotto pensato per stare largamente sotto la soglia psicologica dei 100 euro.

Fonte: TecnoAndroid