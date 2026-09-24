Minecraft si completa da solo in 2 miliardi di anni

Un mondo di Minecraft può arrivare ai titoli di coda anche senza che nessuno tocchi il controller, a patto di avere una pazienza che nessun essere umano potrà mai permettersi: quasi 2 miliardi di anni. È il risultato di un esperimento firmato dallo YouTuber RedLogic, che ha messo in piedi una simulazione Monte Carlo per capire quanto tempo servirebbe a un mondo lasciato completamente a se stesso per uccidere il Drago dell’End e chiudere la partita. Il metodo, per chi non ha familiarità con la statistica, consiste nel ripetere campionamenti casuali per stimare l’esito di eventi incerti, e in questo caso serve a comprimere tempi geologici in pochi calcoli.

La premessa tecnica è fondamentale, perché normalmente una cosa del genere sarebbe impossibile. I mob non sanno creare né piazzare gli Occhi di Ender, quindi non hanno alcun modo di attivare un portale. Se però il mondo viene generato con un portale già completo e dotato di tutti e 12 gli occhi, la porta resta aperta e i comportamenti casuali delle creature possono, dopo un numero spropositato di eventi, portare alla sconfitta del boss finale.

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Come si arriva al Drago senza un giocatore

RedLogic ha preso come riferimento un mondo generato dal seed meno 535646876083114041 e ha impostato la simulazione in modo intelligente: invece di riprodurre ogni singolo passo di ogni mob, il sistema considera soltanto gli eventi significativi e ne calcola la probabilità. Un Enderman che raccoglie un blocco specifico, uno che raggiunge una certa posizione, uno che attraversa il portale. Tutto il resto viene lasciato alla matematica.

La catena di eventi necessaria è di quelle che fanno venire il mal di testa. Si parte dagli Enderman, che devono raccogliere zucche e appoggiarle sulla neve per generare degli Snow Golem. Questi ultimi, insieme ai Creeper, devono poi scavare e aprire percorsi sotterranei che conducano al portale dell’End. Arrivati nell’altra dimensione, gli Enderman devono continuare a spostare blocchi per creare nuovi passaggi, mentre i Golem attaccano gli Enderman e, di tanto in tanto, colpiscono per sbaglio i cristalli che proteggono il Drago.

Distrutti tutti i cristalli, serve un’altra coincidenza fortunata: i Creeper devono raggiungere l’End e venire fatti esplodere dagli Snow Golem esattamente nel momento in cui il Drago si trova abbastanza vicino da subire il danno. Ripetendo questo schema un numero sufficiente di volte, la partita finisce da sola.

Numeri che sfiorano l’assurdo

Il verdetto della simulazione parla di circa 1,975 miliardi di anni simulati. Alcuni passaggi intermedi rendono l’idea meglio di qualsiasi spiegazione. Secondo RedLogic, un singolo Golem ha vagato per l’End per 18 milioni di anni tra la distruzione di un cristallo e quella successiva. In un altro momento del calcolo, dopo quasi un quarto di miliardo di anni il Drago aveva perso appena il 2% della sua salute.

Anche l’inizio della storia non è stato rapido. Il primo Snow Golem si è materializzato dopo 34.777 anni simulati, con una zucca trasportata in giro per altri 2.000 anni prima di finire nel posto giusto. E per trovare una via d’uscita dalla stanza del portale sul lato dell’End sono serviti 2,9 milioni di anni.

Fonte: TecnoAndroid