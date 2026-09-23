REDMI Note 17 Pro Max 5G con 9.210 mAh a 549,90 euro su Amazon

Chi cerca uno smartphone con autonomia fuori scala trova oggi su Amazon REDMI Note 17 Pro Max 5G nella versione 8+512 GB a 549,90 euro, contro i 649,90 euro di listino. Uno sconto del 15% che vale cento euro tondi e che, sulla piattaforma, segna il minimo storico per questo modello. Non capita spesso di vedere un top di gamma della fascia media scendere così in fretta sotto la soglia psicologica dei 550 euro, e la configurazione di memoria non è certo quella base.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna arriva nel giro di pochi giorni e la gestione del reso resta semplice. C’è anche la possibilità di restituirlo gratuitamente entro 14 giorni, nel caso in cui il dispositivo non convinca una volta preso in mano. Dettaglio non banale, considerando che parliamo di un telefono piuttosto generoso nelle dimensioni interne, per ragioni che diventano chiare appena si guardano le specifiche.

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Una batteria che cambia le abitudini

Il vero punto di forza di questo REDMI Note 17 Pro Max 5G è la batteria da 9.210 mAh. Il numero da solo dice poco a chi non mastica schede tecniche, quindi conviene metterlo in prospettiva: la maggior parte degli smartphone in circolazione si ferma attorno ai 5.000 mAh, quindi qui si parla di quasi il doppio della capacità. Tradotto in pratica, significa poter dimenticare il caricatore per un paio di giorni senza troppi calcoli mentali sulla percentuale residua.

E quando il momento di ricaricare arriva, c’è la ricarica HyperCharge da 100 W, che permette di rimettere in sesto una batteria di queste dimensioni in tempi ragionevoli. A completare il quadro la ricarica inversa cablata da 27W, utile per dare corrente ad altri dispositivi, cuffie o un secondo telefono, usando lo smartphone come power bank di emergenza.

Sul fronte visivo il pannello è un display AMOLED CrystalRed con luminosità di picco di 2500 nit, valore che rende leggibile lo schermo anche sotto il sole pieno di mezzogiorno. Interessante anche il PWM dimming a 3840 Hz, una caratteristica che riguarda il modo in cui la luminosità viene gestita a basso livello e che aiuta chi soffre di affaticamento visivo durante le sessioni prolungate davanti allo schermo, soprattutto la sera.

Processore, fotocamera e cosa aspettarsi nell’uso quotidiano

Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 6 Gen 5, un chip pensato per garantire fluidità nelle operazioni di tutti i giorni senza far salire troppo i consumi. Considerata la mole della batteria, l’abbinamento ha una sua logica precisa: prestazioni solide, ma con un occhio costante all’efficienza energetica. Social, streaming, navigazione, qualche gioco, tutto rientra nel perimetro di ciò che questo processore gestisce senza affanni.

La parte fotografica ruota attorno a una fotocamera OIS da 50 MP. La sigla OIS indica la stabilizzazione ottica dell’immagine, quel meccanismo che compensa i micromovimenti della mano e salva gli scatti nelle situazioni di luce scarsa. Sopra ci sta anche la modalità Ultra Clear, pensata proprio per ridurre le sfocature generate da movimenti e vibrazioni, utile quando si fotografa qualcosa che non sta fermo o quando si scatta in movimento.

Il taglio di memoria proposto in offerta merita una nota a parte. Gli 8 GB di RAM abbinati a 512 GB di archiviazione rappresentano una combinazione che di solito viene fatta pagare parecchio, e in questo caso è proprio quella scesa al minimo storico. Mezzo terabyte di spazio significa poter archiviare video, foto e applicazioni per anni senza dover ricorrere a soluzioni cloud o a cancellazioni periodiche.

La promozione riguarda le diverse colorazioni disponibili, con la possibilità di scegliere quella preferita direttamente dalla pagina prodotto. Il prezzo di 549,90 euro resta valido finché dura la disponibilità del REDMI Note 17 Pro Max 5G presso il magazzino Amazon.

Fonte: TecnoAndroid