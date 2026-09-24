Intelligenza artificiale e lavoro: il 55% degli italiani teme tagli

Che l’intelligenza artificiale finisca per togliere posti di lavoro più di quanti ne crei è un’idea che ormai mette d’accordo quasi metà del pianeta, e in Italia anche qualcosa in più. I numeri arrivano da un’analisi del centro studi statunitense Pew Research Center, che ha misurato l’umore di decine di migliaia di persone sul rapporto fra tecnologia e occupazione nei prossimi vent’anni. La media globale di chi teme una perdita netta di lavoro si ferma al 46%, mentre il dato italiano sale al 55%. Sopra tutti gli Stati Uniti, con il 71%, e poi Australia e Corea del Sud appaiate al 76%. La ricerca ha raccolto le opinioni di 50.838 persone in 37 paesi a reddito medio alto, con interviste condotte fra febbraio e giugno. Un campione ampio, che permette di leggere qualcosa di più di una semplice fotografia dell’ansia collettiva.

Più si è ricchi, più si teme l’intelligenza artificiale

Il dato che salta all’occhio è la correlazione fra benessere economico e preoccupazione: i paesi più ricchi mostrano livelli di allarme decisamente superiori. Sembra un paradosso, ma non lo è del tutto, visto che proprio lì l’automazione ha già iniziato a mordere su professioni qualificate e impiegatizie. Detto questo, in molte nazioni la risposta più diffusa resta un’altra ancora, cioè l’incertezza pura e semplice. “In ogni paese, una quota significativa di persone dichiara di non sapere quale impatto avrà l’IA sull’occupazione”, spiega la ricercatrice Laura Silver.

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C’è poi una frattura generazionale che merita attenzione. In diversi dei paesi analizzati, il timore di perdere il posto di lavoro a causa dell’intelligenza artificiale è più marcato fra i giovani nella fascia tra i 18 e i 34 anni rispetto agli over 50. Vale sia per economie ad alto reddito come Canada, Francia, Singapore e Svezia, sia per quelle a reddito medio come India, Indonesia e Malesia. Chi ha davanti quarant’anni di carriera, insomma, guarda con più sospetto a una tecnologia che potrebbe riscrivere le regole a metà partita. Fra le donne la preoccupazione risulta mediamente più alta. Non è un caso isolato nemmeno il malumore che si è visto nei campus statunitensi, dove negli scorsi mesi si sono registrate diverse contestazioni degli studenti durante i discorsi di fine anno dedicati all’IA, in alcuni casi con protagonisti esponenti di primo piano del mondo tecnologico.

Disuguaglianze e vita quotidiana, i timori si sommano

Un capitolo a parte riguarda il possibile allargamento del divario fra ricchi e poveri. Qui le percentuali scendono, ma la geografia dei timori resta la stessa: pensa che l’IA aumenterà le disuguaglianze il 28% a livello globale, il 36% in Italia, il 46% negli Stati Uniti. Australia e Corea del Sud, ancora una volta in cima, registrano rispettivamente 52% e 54%. Tradotto, dove la tecnologia è già parte del tessuto economico quotidiano cresce anche la sensazione che i benefici non verranno distribuiti in modo equo.

Sul piano più personale, quello dell’uso crescente dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, le opinioni si dividono in modo interessante. In media il 37% degli intervistati si dichiara più preoccupato che entusiasta, una quota che in Italia arriva al 49% e negli Stati Uniti tocca il 52%. Ma c’è un blocco altrettanto consistente, il 41% della media globale, che prova preoccupazione ed entusiasmo in misura uguale. Un sentimento ambivalente, sospeso, che racconta bene la fase attuale: la tecnologia è già dentro le case e dentro gli uffici, i suoi effetti concreti sul lavoro però restano un terreno su cui pochi si sentono davvero di scommettere.

Fonte: TecnoAndroid