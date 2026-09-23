Sam Altman: regole federali sull’AI sì, ma senza aspettare

Sam Altman ha messo in chiaro una posizione che pesa parecchio nel dibattito su come governare l’intelligenza artificiale: benvenuto a un quadro normativo federale, ma niente attese. Le parole scelte dal numero uno di OpenAI sono due, e vanno lette insieme. Da un lato il federal framework, cioè una cornice di regole nazionale, viene accolto positivamente. Dall’altro arriva la precisazione che conta davvero, quel “non crediamo di dover aspettare” un’esenzione antitrust o una legge per procedere in modo responsabile con lo sviluppo dell’AI.

Detta così sembra una sfumatura da addetti ai lavori, e invece è il cuore della questione. Perché da mesi il settore si muove su un doppio binario: chi chiede regole chiare prima di correre e chi sostiene che l’autodisciplina possa già fare la sua parte, senza restare fermi in attesa del legislatore. Sam Altman si colloca, di fatto, nella seconda categoria, pur senza chiudere la porta a Washington.

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Cosa significa davvero chiedere un quadro federale

Negli Stati Uniti il tema non è banale. Un conto è avere cinquanta regolamentazioni statali diverse, un altro è avere una regolamentazione federale unica che valga da costa a costa. Per chi sviluppa modelli di grandi dimensioni, la frammentazione è un costo e un rischio: obblighi differenti, interpretazioni differenti, tempistiche differenti. L’apertura verso un quadro nazionale, in questo senso, è anche una richiesta di prevedibilità.

Il secondo elemento citato, l’esenzione antitrust, apre invece uno scenario più delicato. Un’esenzione di quel tipo permetterebbe alle aziende del settore di coordinarsi su alcuni aspetti dello sviluppo, cosa che normalmente la legge sulla concorrenza guarda con estremo sospetto. L’idea, in astratto, sarebbe consentire ai laboratori di concordare limiti comuni sulla velocità con cui spingere avanti i sistemi più potenti. Altman dice che non serve aspettare quel via libera per comportarsi in modo responsabile, il che significa, tradotto, che la responsabilità viene rivendicata come scelta interna e non come conseguenza di un permesso ottenuto dall’alto.

La responsabilità come scelta, non come obbligo

Qui sta il punto che farà discutere. Perché l’espressione “procedere con responsabilità nello sviluppo dell’AI” rimanda a un concetto che da solo non ha confini definiti. Chi stabilisce il ritmo giusto? Con quali parametri si misura? E soprattutto, chi verifica? Sono domande che tornano ogni volta che un’azienda tecnologica si assume pubblicamente un impegno senza un’autorità esterna che lo controlli.

La posizione di OpenAI, come emerge da queste dichiarazioni, prova a tenere insieme due esigenze che spesso vengono raccontate come alternative. Accogliere la regolamentazione significa riconoscere che il settore non può restare una zona grigia. Non aspettarla significa rivendicare che il lavoro di contenimento dei rischi sia già in corso, indipendentemente da quello che deciderà il Congresso.

Non è una novità assoluta nel modo di comunicare del settore, ma la formulazione è più netta del solito. Il messaggio, in sostanza, è che le leggi arriveranno quando arriveranno, e nel frattempo lo sviluppo dell’intelligenza artificiale continua secondo criteri decisi in casa. Il tono resta collaborativo verso le istituzioni, mai polemico, ma la sostanza sposta l’asse: prima il prodotto, poi la norma, con l’impegno dichiarato a non fare danni nel mezzo.

Le dichiarazioni di Altman arrivano in un momento in cui il tema dell’antitrust applicato ai laboratori di AI è tornato centrale nelle discussioni di policy americane, proprio per la difficoltà di conciliare concorrenza aggressiva e cautela condivisa sui sistemi più avanzati.

Fonte: TecnoAndroid