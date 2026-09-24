Nothing OS 5.0 in beta su Phone (4a), (3a) e (3a) Pro

Chi possiede uno dei modelli di fascia media della casa londinese ha di che rallegrarsi, perché Nothing OS 5.0 allarga il proprio programma di beta pubblica ad altri tre dispositivi. Poco più di venti giorni dopo la presentazione ufficiale del nuovo sistema, l’azienda ha deciso di aprire le porte anche a Nothing Phone (4a), Nothing Phone (3a) e (3a) Pro, ampliando così la platea di chi può mettere le mani in anticipo sul firmware basato su Android 17.

Una scelta che segue una logica precisa, visto che il rollout della beta procede a ondate e non tutti i modelli compatibili entrano in gioco nello stesso momento. Chi ha già familiarità con le versioni sperimentali sa bene che si tratta di software ancora in lavorazione, con tutto quello che ne consegue in termini di stabilità e piccoli imprevisti quotidiani.

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Come entrare nel programma beta di Nothing OS 5.0

La procedura per partecipare non è complicata e si risolve in pochi passaggi. Il primo consiste nell’installare l’APK dell’ultima versione di Nothing Beta HUB, l’applicazione che fa da ponte tra il dispositivo e il canale di distribuzione delle build sperimentali. Fatto questo, occorre raggiungere il percorso Impostazioni, poi Sistema, quindi Nothing Beta HUB.

Da lì si prosegue toccando la voce Controlla versione e, subito dopo, il pulsante che permette di aderire formalmente al programma beta. A quel punto serve solo un po’ di pazienza, giusto qualche minuto, prima che il sistema renda disponibile l’aggiornamento OTA da scaricare e installare come una qualsiasi release ufficiale. Nulla di particolarmente macchinoso, insomma, anche per chi non ha grande dimestichezza con firmware alternativi e procedure da smanettoni.

Va comunque ricordato un punto che spesso viene sottovalutato: una beta resta una beta. Bug, consumi anomali della batteria e app che si comportano in modo bizzarro fanno parte del gioco, ed è proprio questo il senso di un programma pubblico di test, raccogliere segnalazioni prima che il software diventi definitivo per tutti.

Il calendario dei prossimi dispositivi coinvolti

L’espansione non si ferma qui. I modelli compatibili della serie 2a verranno aggiunti a metà ottobre, andando a completare il quadro dei medio gamma che l’azienda intende coprire con il nuovo sistema operativo. Più avanti toccherà a Phone (4b), il cui ingresso nel programma è fissato per il mese di dicembre.

Discorso diverso invece per la versione stabile, quella che interessa la maggior parte degli utenti, cioè chi non ha alcuna intenzione di sperimentare e preferisce aspettare un software rifinito. I primi aggiornamenti definitivi sono attesi a ottobre e partiranno da Nothing Phone (3), il top di gamma del produttore, che aprirà quindi la strada al resto della famiglia.

Un approccio graduale che ricalca quanto già visto in passato con le precedenti major release del sistema, con il flagship a fare da apripista e i modelli più accessibili a seguire nelle settimane successive. Per chi invece sta valutando un acquisto nella fascia media e guarda altrove, tra le proposte più interessanti del momento c’è Motorola Edge 60 Pro, proposto in offerta a 381 euro su eBay oppure a 437 euro su Amazon Marketplace.

Fonte: TecnoAndroid