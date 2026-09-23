OnePlus N6 Lite: batteria 7.000 mAh e primo con chip UNISOC

Dall’India arriva il debutto di OnePlus N6 Lite, uno smartphone economico che segna un piccolo cambio di rotta per il marchio cinese, visto che per la prima volta un dispositivo dell’azienda monta un processore UNISOC. Un dettaglio che, per chi segue da vicino il mercato, pesa più delle specifiche in sé, perché racconta parecchio di come si stia muovendo la fascia bassa del settore.

Basta scorrere la scheda tecnica per capire l’idea di fondo. Nessuna ambizione da top di gamma, nessun inseguimento alle prestazioni record. Il telefono nasce per chi cerca un compagno affidabile per messaggi, chiamate, social e qualche video, senza mettere mano al portafoglio più del necessario. Una categoria che in India vale numeri enormi e che continua a essere il vero terreno di battaglia tra i produttori asiatici.

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Cosa c’è dentro OnePlus N6 Lite

Il pannello frontale è un display LCD da 6,75 pollici con risoluzione HD+, quindi 1.570 per 720 pixel, refresh rate che arriva a 120 Hz e luminosità dichiarata di 700 nit. La scelta di puntare sulla fluidità piuttosto che sulla densità di pixel è tipica di questa fascia di prezzo, e onestamente ha una sua logica: 120 Hz si notano subito nello scorrimento, la risoluzione un po’ meno.

Sotto la scocca lavora il processore UNISOC T7250, e qui sta la novità vera. OnePlus non aveva mai adottato chip di questo produttore, storicamente legata ad altre soluzioni. Accanto al chip trovano posto 4 GB di RAM, espandibili virtualmente di altri 8 GB attingendo alla memoria interna, e 64 GB di archiviazione con standard UFS 2.2.

Il comparto fotografico resta essenziale. Davanti c’è un sensore da 5 megapixel pensato per selfie e videochiamate, dietro un OmniVision OV13B10 da 13 megapixel. Niente teleobiettivi, niente grandangoli extra, solo l’indispensabile per scattare al volo.

Batteria generosa e resistenza, il vero argomento di vendita

Qui OnePlus N6 Lite gioca la carta più interessante. La batteria da 7.000 mAh è un numero che farebbe alzare il sopracciglio anche su modelli ben più costosi, e abbinata a un processore poco esigente dovrebbe garantire un’autonomia lunghissima. Il rovescio della medaglia è la ricarica ferma a 15 W, quindi per riempire un serbatoio del genere serve pazienza. Parecchia.

La scocca è certificata IP64 contro polvere e schizzi d’acqua e supera anche lo standard militare MIL STD 810H, quello legato a urti, sbalzi termici e sollecitazioni varie. Le dimensioni parlano chiaro rispetto alla batteria montata: 166,48 per 78,23 per 8,95 millimetri, con un peso di 215 grammi. Non proprio un peso piuma, ma nemmeno un mattone considerando quello che si porta dietro.

Sul fronte connettività si resta su 4G, Wi-Fi e Bluetooth 5.2, con lettore di impronte digitali integrato nel tasto laterale. Lato software il dispositivo arriva con OxygenOS 16 basato su Android 16, quindi almeno l’interfaccia è quella aggiornata della casa.

Prezzo e disponibilità, con una nota per l’Europa

In India il telefono viene proposto in due colorazioni, Midnight Hype e Neo Green, a una cifra che al cambio si aggira sui 155 euro. Un posizionamento aggressivo, coerente con l’hardware scelto e con il pubblico a cui il prodotto si rivolge.

Fonte: TecnoAndroid