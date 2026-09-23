Google Messaggi cambia interfaccia: Gemini in alto, ricerca in basso

Chi usa Google Messaggi tutti i giorni si prepari a ritrovarsi un’app diversa da quella a cui è abituato, perché l’applicazione di messaggistica di Google sta lavorando a un rimescolamento dell’interfaccia che sposta gli elementi principali da una parte all’altra dello schermo. In sostanza Gemini sale in alto, la ricerca scende in basso, e i pulsanti imparano ad allargarsi o restringersi a seconda di cosa si sta facendo. Niente stravolgimenti nella sostanza, ma il colpo d’occhio cambia parecchio.

L’analisi del codice dell’app ha fatto emergere una serie di modifiche che potrebbero arrivare presto agli utenti. Il punto più evidente riguarda la posizione dell’assistente: Gemini viene spinto nella parte superiore dell’interfaccia, in una zona più immediata e visibile, mentre la funzione di ricerca viene riposizionata nella parte bassa dello schermo, dove il pollice arriva senza acrobazie. Una logica piuttosto chiara, se si pensa a quanto sono diventati grandi gli smartphone negli ultimi anni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Pulsanti che si adattano a quello che si sta facendo

L’altra novità riguarda il comportamento dei due comandi principali. Il tasto per avviare una nuova conversazione e quello di ricerca non restano fissi come oggi, ma si espandono e si comprimono in base al contesto. Quando si scorre la lista delle chat, ad esempio, i pulsanti si restringono per lasciare spazio ai contenuti, per poi tornare alla forma estesa quando servono davvero. È un dettaglio che sulla carta sembra minimo, nella pratica cambia la sensazione d’uso di un’app che viene aperta decine di volte al giorno.

Questo tipo di interazione dinamica non è certo un’invenzione di Google Messaggi , ma il fatto che arrivi anche qui racconta bene la direzione presa dall’azienda sulle sue applicazioni Android, sempre più orientate a interfacce che reagiscono al movimento dell’utente invece di restare immobili. Il risultato dovrebbe essere una schermata principale più pulita, con meno elementi che rubano spazio alla lista dei messaggi.

La ricerca dentro l’app viene ripensata

Non si tratta solo di spostare un pulsante da un lato all’altro. Il lavoro riguarda anche il funzionamento vero e proprio della ricerca all’interno dell’app, che viene rivista nel suo insieme. Chi ha l’abitudine di andare a ripescare vecchie conversazioni, numeri, link condivisi mesi prima, dovrebbe trovare un’esperienza rinnovata rispetto a quella attuale. Il posizionamento in basso, unito alla revisione della funzione, suggerisce che Google voglia trasformare la ricerca in uno strumento usato più spesso e con meno attriti. Oggi molti utenti la ignorano semplicemente perché è fuori dal percorso naturale delle dita, relegata in un angolo superiore dello schermo.

Quando potrebbe arrivare la nuova interfaccia

Va messa una premessa doverosa: tutto quello che emerge dall’analisi del codice di un’applicazione rappresenta un lavoro in corso. Le funzioni individuate esistono già nei file dell’app, ma sono disattivate e vengono attivate manualmente per essere osservate in anteprima. Questo significa che il design finale potrebbe cambiare, così come le tempistiche di distribuzione, e in alcuni casi certe novità non arrivano mai al pubblico. Detto questo, la quantità di modifiche individuate e la loro coerenza interna fanno pensare a un progetto piuttosto avanzato, non a un esperimento isolato. Lo spostamento di Gemini in alto, in particolare, si incastra con la strategia complessiva di Google, che da tempo sta portando l’assistente dentro ogni sua applicazione, spesso in posizione centrale.

Per il momento l’app distribuita a tutti resta quella di sempre, con la barra di ricerca in alto e il pulsante per la nuova chat in basso a destra. Il rimescolamento dell’interfaccia di Google Messaggi è pronto nel codice, in attesa che qualcuno dall’altra parte decida di accendere l’interruttore.

Fonte: TecnoAndroid