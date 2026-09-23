Samson arriva su PS5 e Xbox Series X|S con l’Update #8

Samson arriva da oggi anche su PS5 e Xbox Series X e S, e lo fa insieme a un aggiornamento che di piccolo non ha nulla. Si chiama Update #8 e accompagna il debutto del brutale action sulle console di nuova generazione, con in più il supporto ufficiale a Steam Deck. Chi gioca su PC non resta a guardare, perché la stessa patch è arrivata anche lì, portando modifiche che toccano parecchie aree dell’esperienza. Il team di sviluppo ha lavorato tenendo d’occhio i commenti arrivati dalla community, e si vede dal tipo di interventi scelti.

La prima novità che salta all’occhio riguarda l’inizio dell’avventura. È stato inserito un tutorial giocabile vero e proprio, che accompagna chi prende in mano il gioco per la prima volta e introduce le meccaniche di combattimento un pezzo alla volta, senza buttare tutto addosso nei primi minuti. Non è solo una questione didattica, tra l’altro, perché questa sezione si aggancia al passato del protagonista, raccontando qualcosa di quello che è successo prima del ritorno a Tyndalston.

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Meno cose lasciate al caso, più spiegazioni

Oltre al tutorial iniziale, l’aggiornamento di Samson aggiunge una serie di suggerimenti sparsi che chiariscono alcune meccaniche non proprio immediate. Un esempio su tutti è l’attivazione dell’Adrenaline Rush mentre si è alla guida, una di quelle cose che chi non l’ha scoperta per caso rischiava di ignorare fino alla fine. Stesso discorso per la possibilità di spingere i nemici contro gli elementi dello scenario, che apre parecchie situazioni interessanti negli scontri corpo a corpo ma che il gioco, prima, non si preoccupava di far notare.

C’è poi un capitolo dedicato interamente ai combattimenti tra veicoli, che era uno degli aspetti più discussi. Ora le auto nemiche mostrano chiaramente i loro punti deboli, evidenziati in blu in un primo momento e poi in rosso quando la vettura entra in stato critico. Un feedback visivo semplice, ma che cambia il ritmo degli inseguimenti. Anche il comportamento dell’intelligenza artificiale è stato rivisto, con i piloti avversari che ricorrono molto più spesso allo speronamento. Non lo usano soltanto per infliggere danni, ma anche per ostacolare la corsa del protagonista e rallentarlo nei momenti peggiori.

Giacche nuove e una via d’uscita per i salvataggi bloccati

Sul fronte estetico l’Update #8 mette a disposizione cinque nuove giacche sbloccabili. Alcune si ottengono investendo gli Skill Point, mentre una arriva soltanto portando a termine l’ultimo capitolo della storia, quindi è una ricompensa riservata a chi arriva davvero in fondo. Piccole aggiunte, certo, ma il tipo di dettaglio che in un gioco costruito attorno all’identità del protagonista pesa più di quanto sembri.

La modifica forse più utile in assoluto, però, è quella meno appariscente. Si chiama Respawn at the Clinic ed è pensata come rete di sicurezza per quelle situazioni in cui un salvataggio caricato lascia il giocatore incastrato in una condizione senza uscita. Selezionandola si viene trattati come se si fosse stati messi KO, con tutto quello che ne consegue, compresa la possibile perdita del denaro trasportato addosso. Quanto si perde dipende dalle abilità sbloccate, dal Perk equipaggiato e dal livello di difficoltà scelto. Non è una soluzione indolore, insomma, ma è comunque meglio che restare bloccati.

Fonte: TecnoAndroid