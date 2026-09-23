Pentagono, il video Ufo del 1952 era già in un film del 1956

La sesta tranche di file del Pentagono sugli Ufo è arrivata il 19 settembre, puntuale come da rito del venerdì, ma invece di chiudere la questione l’ha riaperta da un’altra parte. Perché tra i 71 documenti resi pubblici dall’amministrazione Trump ce n’è almeno uno che di inedito ha ben poco, e a farlo notare non sono stati archivisti o storici di professione, bensì gli appassionati che frequentano Reddit e i social, dove il fenomeno degli oggetti volanti non identificati viene sezionato fotogramma per fotogramma. Il risultato è una figuraccia che alimenta il sospetto peggiore, ovvero che dietro la generosità documentale ci sia più confusione che trasparenza.

Il filmato del 1952 che Hollywood conosceva già

Il pezzo forte della pubblicazione doveva essere un filmato a colori del 1952 girato da Delbert C. Newhouse, fotografo aereo della US Navy. Il 2 luglio di quell’anno l’ufficiale si trovava lungo un’autostrada dello Utah, nella zona di Tremonton, e notò alcuni oggetti luminosi in cielo. Nel video compaiono puntini difficili da identificare, la qualità è chiaramente amatoriale, tanto che dopo 55 secondi c’è uno stacco netto seguito da una dimostrazione sull’uso delle macchine da cucire. Un dettaglio che la dice lunga su quante volte quella pellicola sia stata riutilizzata negli anni.

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Il problema però è un altro. Il filmato è stato presentato in esclusiva su Fox News dal corrispondente senior alla Casa Bianca Peter Doocy, con tanto di racconto del briefing privato ricevuto nell’ala Ovest. «Sembra uno sciame di droni, ma non c’erano droni conosciuti nel 1952», ha spiegato in diretta, aggiungendo che gli era stato detto di avere davanti la prima e unica copia del film, recuperata negli Archivi Nazionali, digitalizzata in 4K e mostrata per la prima volta in assoluto. Peccato che quelle immagini fossero già finite dentro un docudramma del 1956, intitolato Unidentified Flying Objects: The True Story of Flying Saucers. Un utente di Reddit ci ha messo poco a tirarlo fuori.

Uccelli, tralicci e documenti che valgono davvero

Non è l’unico materiale che ha lasciato perplessi. Un altro video dura un minuto e si apre con una torre traliccio sullo sfondo, poi arrivano i soliti puntini che si muovono in modo irregolare. Secondo piloti ed esperti potrebbero essere semplicemente uccelli, anche se in casi del genere scatta spesso l’accusa opposta, quella di una normalizzazione cercata a tutti i costi. Il sospetto che circola tra i ricercatori è che si voglia screditare un fenomeno diventato sempre più popolare, capace di attirare attenzione su molti fronti, basti pensare al successo di Disclosure Day, l’ultimo film di Steven Spielberg dedicato a Ufo e alieni.

Non è nemmeno la prima volta che materiali presentati come declassificati in esclusiva si rivelano già noti e pubblici. Le spiegazioni possibili sono diverse, dalla scarsa cura nella selezione degli archivi alla mancanza di professionalità di chi li ha passati al setaccio, fino all’ipotesi più maliziosa, quella di chi vuole confondere le acque e parlare molto per non dire nulla.

Cosa c’è di solido nella sesta tranche

Detto questo, sarebbe ingeneroso liquidare tutto. I 71 documenti coprono un arco temporale che va dal 1952 al 2025 e si dividono in 55 pdf, un file audio e 15 video. Tra i materiali più interessanti figurano quelli relativi a un’iniziativa militare riservata, l’Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, avviata nel 2008 dall’intelligence del dipartimento della Difesa per studiare le minacce aerospaziali di lungo periodo.

C’è poi un documento sonoro che vale il tempo dell’ascolto, sempre datato 1952. Si tratta di un’ora di intervento dell’ufficiale dell’Aeronautica Edward Ruppelt, con trascrizione allegata, in cui vengono illustrate le indagini sugli avvistamenti. Quella documentazione finì poi dentro il celebre Project Blue Book. Ruppelt rivelò che circa il 20% degli 800 casi esaminati dall’Aeronautica restava senza spiegazione, e che sopra i siti nucleari, laboratori di Los Alamos compresi, la concentrazione di avvistamenti risultava nettamente più alta e più frequente.

Fonte: TecnoAndroid