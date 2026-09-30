Lynk & Co 02, quasi 15.000 ordini in un’ora per il SUV elettrico

Quasi 15.000 ordini in appena un’ora. È il bottino raccolto dalla nuova Lynk & Co 02 subito dopo il debutto sul mercato cinese, avvenuto il 28 settembre 2026. Per la precisione le prenotazioni registrate sono state 14.663, un dato che racconta bene quanto il pubblico locale apprezzi i SUV elettrici dal carattere sportivo e dal prezzo accessibile.

A prima vista la vettura ricorda da vicino un noto SUV compatto di Toyota, vero bestseller del segmento, ma basta osservarla con un po’ più di attenzione per cogliere le differenze. Il listino parte da 123.800 yuan e arriva fino a 163.800 yuan, vale a dire tra 16.200 e 21.430 euro al cambio attuale. In una prima fase sono arrivati anche ulteriori sconti che limano la cifra di circa 700 euro. La linea, a metà strada tra un crossover coupé e un SUV tradizionale, sta facendo breccia tra gli automobilisti cinesi più affezionati a questa categoria. Le prime informazioni dettagliate sulle consegne saranno disponibili a ottobre.

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Design grintoso e un bagagliaio anche sotto il cofano

Credits: TecnoAndroid

All’esterno la nuova Lynk & Co 02 sfoggia paraurti ridisegnati, maniglie delle portiere parzialmente nascoste e un sensore LiDAR a 192 linee piazzato sul tetto, che fa da base al sistema ADAS. L’allestimento più ricco, chiamato Flying Edition, aggiunge un pacchetto Sport con spoiler posteriore in fibra di carbonio, splitter anteriore, diffusore posteriore e minigonne laterali. Un’impostazione dinamica che si allinea perfettamente alle altre sorelle della gamma del marchio con sede tra Göteborg e Hangzhou.

Passando alle dimensioni, il SUV misura 4.495 mm in lunghezza, 1.845 mm in larghezza e 1.573 mm in altezza, con un passo di 2.755 mm. Davanti trova posto un vano bagagli da 125 litri dotato di presa di corrente e capace di sopportare un carico massimo di 25 kg. Proporzioni pensate per muoversi con disinvoltura nel traffico cittadino senza rinunciare alle comode gite fuori porta del fine settimana.

Motore da 329 CV e ricarica in 12 minuti

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La vera novità però si nasconde sotto la carrozzeria, dove debutta un inedito sistema di propulsione elettrica 16 in 1. Il modello cinese monta un motore TZ184QY301 da 245 kW, pari a 329 CV, con una coppia di 320 Nm scaricata sull’asse posteriore. Due le opzioni di batteria LFP disponibili, da 61,52 kWh e da 70 kWh. L’autonomia oscilla tra 545 e 630 km nel ciclo CLTC, che diventano tra 447 e 517 km secondo lo standard WLTP. Quanto ai tempi di rifornimento, bastano 12 minuti per passare dal 10% all’80% di carica.

Anche sul fronte delle prestazioni la novità della Casa non delude. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 6,4 secondi e la velocità massima tocca i 201 km/h. Il peso complessivo dell’auto, invece, non è stato ancora comunicato.

Un abitacolo minimal con tanti extra

Gli interni seguono lo stesso linguaggio stilistico della carrozzeria, con un ambiente pulito ed essenziale. Sulla plancia domina un display centrale da 15,4 pollici, affiancato da un sottile quadro strumenti LCD da 10,2 pollici. La versione top di gamma della Lynk & Co 02 porta in dote un caricatore wireless per smartphone da 50 W, sedili in parte rivestiti in pelle scamosciata, un impianto audio con 23 altoparlanti, un frigorifero integrato da 6,8 litri e un’illuminazione ambientale dinamica.

Proprio questo equilibrio tra dotazioni, autonomia e costi contenuti rende il SUV un buon compromesso sia per i giovani sia per le famiglie, e aiuta a comprendere il boom di ordini arrivato già nella prima ora di vendita. Tra le funzioni di assistenza alla guida non manca inoltre la Navigate On Autopilot, conosciuta come NOA, utilizzabile tanto sulle strade urbane quanto in autostrada.

Fonte: TecnoAndroid