Chi cerca film e serie italiani su Disney+ si accorge presto che la piattaforma non è soltanto la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Hulu e National Geographic. Nel catalogo c’è una sezione tricolore piuttosto corposa, fatta di commedie campioni d’incasso, drammi, documentari e produzioni televisive che hanno tenuto incollato il pubblico generalista. Alcuni di questi titoli, tra l’altro, sono disponibili anche su RaiPlay in forma gratuita.

Le commedie e i film italiani da vedere

Tra i film italiani più apprezzati dagli abbonati spicca Benvenuti in campagna, storia della famiglia Fontana: Gerry, ricercatore universitario precario, la moglie Ilaria, vigilessa perennemente in strada nel caos cittadino, e il figlio adolescente Giulio. Il bilocale stretto, la libido sotto i tacchi, la città che stringe come una morsa grigia. Da qui la decisione radicale del ritorno alla natura, con il sogno di trasformare una fattoria diroccata in una moderna azienda agricola. Peccato che la natura sia esattamente l’opposto della serenità, e la famiglia lo scoprirà tra vicini milionari che giocano a fare i coltivatori, il primo amore di Giulio, punture d’insetto, trivellazioni sbagliate e raccolti miseri.

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Cambio di registro con Lasciarsi un giorno a Roma, che ruota attorno a una domanda semplice e spinosa: quanto è difficile separarsi dopo dieci anni di convivenza o di matrimonio, trovare le parole giuste, lasciare qualcuno senza farlo soffrire? Il meccanismo scatta quando una lettera anonima spedita a una posta del cuore finisce proprio nelle mani del compagno.

C’è poi Benvenuti al Nord, seguito ambientato a qualche anno di distanza dal primo capitolo. A Castellabate, Mattia e Maria sono diventati genitori del piccolo Edinson, ma la convivenza con la suocera logora il rapporto e Maria se ne va portando con sé il figlio. Per un equivoco Mattia viene trasferito a Milano, nella stessa filiale delle Poste dove l’amico Alberto è direttore. Anche lui ha i suoi guai con Silvia, tra la casa in montagna mai comprata e un progetto pilota che lo terrà occupato tutti i sabati per un anno intero. Due neo single alle prese con feste notturne, giri in moto e tentativi andati a vuoto, finché non decidono di dimostrare alle mogli di poter davvero cambiare.

Nella lista non manca Quo Vado?, satira dei vizi dell’italiano medio: il culto del posto fisso, il mammismo, il bamboccismo, il qualunquismo, il machismo omofobico. Checco lavora tranquillo all’ufficio caccia e pesca finché la riforma della pubblica amministrazione non arriva a tagliare. La dottoressa Sironi prova a convincerlo a dimettersi proponendogli un trasferimento, lui accetta e comincia una guerra fatta di sedi improbabili e pericolose. In Norvegia trova anche l’amore, la bella Valeria.

Più intimo Le Fate Ignoranti: Antonia e Massimo, sposati da più di dieci anni in una villa nella periferia residenziale di Roma, sembrano la coppia perfetta finché lui non muore in un incidente stradale. Sarà un quadro, La Fata Ignorante, a rivelare che Massimo aveva da sette anni una relazione con un uomo, Michele. Sul fronte documentari c’è invece Venezia: Il Futuro Del Pianeta, sulla città distribuita su oltre 118 isole e sulle incursioni del mare sempre più frequenti a causa del riscaldamento globale.

Le serie italiane nel catalogo

Il capitolo serie italiane si apre con Raffa, docuserie dedicata a Raffaella Carrà, simbolo di libertà, regina della TV e icona LGBTQ+ amata dal pubblico internazionale per oltre 50 anni. Il racconto parte dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre e attraversa il flirt da copertina con Frank Sinatra, i grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, crisi e rinascite, con immagini dell’archivio privato e testimonianze inedite.

Molto seguita anche Doc Nelle tue mani, con Andrea Fanti, primario di Medicina Interna freddo e pragmatico, colpito da un proiettile nella sala d’attesa dell’ospedale. Al risveglio scopre di aver perso i ricordi degli ultimi dodici anni, compresa la morte del figlio Mattia.

Chiude I Leoni di Sicilia, con i fratelli Paolo e Ignazio Florio che nell’Ottocento lasciano Bagnara Calabra per Palermo, dove aprono un’aromateria. Sarà Vincenzo, figlio di Paolo, a trasformare Casa Florio in un impero fatto di spezie, tonno, zolfo e navi, innamorandosi della borghese Giulia Portalupi invece della moglie titolata che cercava.

Fonte: TecnoAndroid