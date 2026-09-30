Kena Giga Music: 100 Giga e Apple Music a 5,99 euro al mese

Da poche ore i già clienti Kena trovano una novità nell’app dell’operatore. Si tratta di Kena Giga Music, un’opzione aggiuntiva che ogni mese mette a disposizione 100 Giga di traffico internet mobile e porta con sé anche un abbonamento ad Apple Music, il servizio di musica in streaming della casa di Cupertino. Il secondo brand di TIM entra così nel percorso già aperto dall’operatore principale.

La base di tutto è l’accordo tra TIM e Apple avviato a febbraio 2025. Da quel momento TIM ha proposto diverse offerte mobili con Apple Music incluso ed è stato il primo operatore di telecomunicazioni in Italia a inserire il servizio di streaming di Apple in pacchetti dedicati. Adesso lo stesso schema arriva anche su Kena. La nuova opzione ricalca da vicino TIM Giga & Music e presto potrebbero comparire anche offerte complete di minuti, SMS e Giga con Apple Music compreso. Tra queste si parla di Kena 7,99 350 Giga Promo Music a 7,99 euro al mese, salvo cambiamenti. Per il momento però né il sito né l’app pubblicizzano queste soluzioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa offre Kena Giga Music e come si attiva

L’opzione comprende 100 Giga al mese fino in 5G con velocità massima di 250 Mbps, insieme ad Apple Music senza costi aggiuntivi. Il prezzo è di 5,99 euro al mese con rinnovo automatico e nessun mese gratuito. Sul marchio principale le condizioni sono diverse, dato che TIM Giga & Music prevede attualmente i primi 4 mesi gratis e poi un canone di 6,99 euro al mese.

La si trova nella sezione “Opzioni”, sia nell’app Kena sia nell’Area Clienti sul web. C’è però un vincolo da tenere presente. Serve un’offerta già attiva sulla linea, oppure bisogna attivarla insieme all’offerta sulla stessa utenza, perché l’opzione è accessoria e non può funzionare da sola.

Per l’accesso ad Apple Music arriva un SMS con il link e i passaggi per collegare il proprio account Apple all’abbonamento attivato sulla linea. Il servizio normalmente costa 11,99 euro al mese con il piano Individuale e offre oltre 100 milioni di brani senza pubblicità. Si possono scaricare le canzoni per ascoltarle offline, seguire i testi durante la riproduzione e ricevere consigli personalizzati e playlist dedicate. A questo si aggiungono audio lossless, audio spaziale con Dolby Atmos e contenuti originali esclusivi. Il catalogo gira su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV 4K, HomePod, CarPlay e sul sito ufficiale. È disponibile anche su dispositivi Windows e Android, sugli altoparlanti Sonos, su Amazon Echo, Google Nest, smart TV e altri device.

Rinnovo, rete 5G e gestione dei Giga

Con credito sufficiente l’opzione si rinnova in automatico ogni mese nello stesso giorno dell’attivazione, come prevede la Legge 172/2017. Chi attiva il 31 del mese avrà il rinnovo nell’ultimo giorno utile del mese successivo. L’importo viene scalato entro 4 ore dall’orario della prima attivazione e arriva un SMS di conferma. Se il credito è insufficiente l’opzione resta sospesa per 90 giorni. In quel periodo le chiamate seguono il Piano Base Kena fino a esaurimento del credito, a meno che sulla linea ci sia un altro bundle di minuti. Una ricarica adeguata riattiva tutto, altrimenti oltre i 90 giorni parte la cessazione. L’operatore indica inoltre che, in caso di mancato rinnovo oltre 10 giorni dalla scadenza e dopo un sollecito via SMS, l’opzione viene chiusa insieme ad Apple Music.

Sul fronte rete, Kena si appoggia all’infrastruttura TIM in 2G e 4G e dal 16 luglio 2025 offre anche il 5G di Kena fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, gli stessi valori del profilo base di TIM. Con Kena Giga Music l’abilitazione è già compresa nel prezzo, come accade per le offerte mensili da 5,99 euro in su e per Kena Pack 5G. Servono uno smartphone compatibile e la copertura TIM nel proprio comune. In caso contrario si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il 3G di TIM è spento in tutta Italia da metà ottobre 2022 e da maggio 2022 le SIM hanno ricevuto progressivamente il VoLTE.

I Giga dell’opzione hanno priorità su quelli dell’offerta principale, ma quelli non consumati a fine periodo vanno persi. Si scalano a blocchi anticipati di 1KB sull’APN “web.kenamobile.it” e funzionano solo con credito superiore a zero. Se finiscono prima della scadenza e non ci sono altri bundle dati, la navigazione si blocca. Per ripartire con il Piano Base, a 50 centesimi con scatti anticipati di 50MB, basta inviare “INTERNET ON” al 40543711 dall’Italia o al +393505999990 dai Paesi UE. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina la soglia è di 9 Giga al mese. Oltre questo limite scatta un sovrapprezzo di 0,131 centesimi di euro per MB, valido fino al 31 dicembre 2026 salvo anticipazioni.

Fonte: TecnoAndroid