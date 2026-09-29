Le Piume nelle feci di dinosauro, cosa rivelano sugli uccelli?

Per la prima volta in assoluto sono state trovate delle piume all’interno di feci fossilizzate di dinosauro. Si tratta di un reperto rarissimo che, oltre a stupire per la sua stessa esistenza, suggerisce un’ipotesi affascinante sulla sorte degli uccelli vissuti nel Cretaceo. Le differenze nel piumaggio potrebbero infatti spiegare perché alcune specie siano sopravvissute all’impatto dell’asteroide mentre altre non ce l’hanno fatta. Un indizio piccolo, quasi nascosto, che però tocca uno dei capitoli più studiati della storia della vita sulla Terra.

Un fossile che nessuno si aspettava di trovare

Quando si parla di scoperte paleontologiche l’immaginazione corre subito a scheletri imponenti, crani enormi e denti affilati. La realtà della ricerca è spesso molto meno spettacolare e molto più sorprendente. In questo caso il protagonista è un coprolite, cioè un escremento pietrificato, che conservava al suo interno qualcosa di mai visto prima. Le piume sono strutture delicate e il fatto che siano arrivate fino a noi dentro un residuo di digestione rende il ritrovamento davvero eccezionale.

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Non è un dettaglio da poco. Le feci fossili raccontano cosa mangiavano gli animali del passato e offrono una finestra diretta sulle catene alimentari di epoche lontanissime. Trovarci dentro delle piume significa avere tra le mani una testimonianza concreta dei rapporti tra predatori e prede, ma anche un campione di piumaggio antico conservato in circostanze del tutto insolite. È proprio questa combinazione a rendere il reperto così prezioso per gli studiosi.

Il piumaggio come possibile chiave della sopravvivenza

La parte più intrigante riguarda però quello che questo fossile lascia intuire sugli uccelli del Cretaceo. La caduta dell’asteroide segnò una frattura netta nella storia del pianeta e cancellò una quantità enorme di forme di vita. Eppure non tutti gli uccelli scomparvero. Alcuni riuscirono a superare quel momento drammatico e altri no, e da tempo la domanda su cosa abbia fatto la differenza tiene impegnati i ricercatori.

Secondo quanto emerge dallo studio di queste piume, le caratteristiche del piumaggio potrebbero aver avuto un peso nella partita. In altre parole il modo in cui erano fatte le penne di una specie rispetto a un’altra avrebbe potuto influire sulle possibilità di resistere alle conseguenze dell’impatto. Si tratta di un’indicazione e non di una certezza definitiva, ma è comunque un elemento nuovo in un dibattito che ha sempre sofferto per la scarsità di prove dirette.

Il valore del ritrovamento sta anche qui. Le piume antiche sono difficili da trovare e quelle preservate abbastanza bene da poter essere confrontate lo sono ancora di più. Un reperto come questo aggiunge un tassello che mancava e permette di guardare all’estinzione da una prospettiva diversa, partendo non dalle ossa ma da ciò che ricopriva il corpo degli animali.

Il quadro che ne esce collega così un semplice escremento fossile a una delle domande più grandi della paleontologia. Il fossile, rarissimo, suggerisce che proprio le differenze nel piumaggio possano spiegare perché alcuni uccelli del Cretaceo sopravvissero all’impatto dell’asteroide mentre altri si estinsero.

Fonte: TecnoAndroid