Razer Kiyo V2 Pro: webcam 4K con sensore Sony STARVIS 2 e IA

Razer ha presentato ufficialmente Razer Kiyo V2 Pro, la nuova webcam 4K che si piazza al vertice della sua gamma dedicata a streamer e content creator. Parliamo di un prodotto di prima fascia sotto ogni aspetto, compreso il prezzo, che è tutt’altro che accessibile e rispecchia senza troppi giri di parole le ambizioni tecniche del dispositivo. Dentro c’è un sensore di livello, fuori un corpo pensato per adattarsi a setup diversi, e in mezzo una serie di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che puntano a semplificare la vita di chi va in diretta tutti i giorni.

Il sensore Sony STARVIS 2 e la gestione della luce

Il cuore della nuova Kiyo V2 Pro è il Sony STARVIS 2, un sensore retroilluminato capace di lavorare a 60 FPS. Detto in modo semplice, riesce a raccogliere più luce per ogni singolo pixel, e questo si traduce in un vantaggio molto concreto: la webcam dovrebbe comportarsi in maniera dignitosa anche quando la stanza non è illuminata a dovere. Chi trasmette di sera o in ambienti poco luminosi sa bene quanto questo dettaglio possa fare la differenza tra un’immagine pulita e una piena di rumore.

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A dare man forte al sensore arriva la tecnologia UHDR, sigla che sta per Ultra High Dynamic Range. Il suo compito è bilanciare meglio le scene con forti contrasti di luce, quelle in cui una parte dell’inquadratura rischia di bruciarsi mentre l’altra resta in ombra. Sulla carta è una manna per chi fa streaming accanto a una finestra oppure utilizza luci di scena particolarmente aggressive.

L’obiettivo grandangolare copre un campo visivo di 86 gradi con una distorsione minima ai bordi. Torna utile per mostrare l’intera postazione o per realizzare contenuti in coppia senza dover stringere troppo i soggetti. Il supporto girevole consente di fissare la webcam sia sul monitor sia su un treppiede, e non manca un otturatore per la privacy integrato che si attiva con una semplice rotazione.

Inquadratura automatica, controlli avanzati e prezzo

Tra le novità più interessanti spicca l’inquadratura automatica intelligente, che sfrutta panoramica, inclinazione e zoom dinamici per seguire i movimenti del soggetto e mantenerlo sempre al centro della scena. A prima vista potrebbe sembrare una funzione superflua, eppure diventa parecchio comoda nelle sessioni in cui ci si alza, ci si sposta o si gesticola molto. C’è però un dettaglio da tenere a mente: questa caratteristica, insieme ai controlli più evoluti, richiede l’app Camo Studio. Razer ha stretto una partnership apposita che include un abbonamento gratuito a Camo Pro.

Per chi desidera migliorare l’immagine senza perdersi tra i menu c’è una funzione di ottimizzazione con un solo clic che regola in automatico esposizione, bilanciamento del bianco e riduzione del rumore. Chi invece preferisce avere tutto sotto controllo può accedere via software a regolazioni più approfondite su colore, nitidezza e altri parametri tipici delle fotocamere reflex. Due approcci diversi, quindi, per due tipi di utenti che difficilmente hanno le stesse esigenze.

Arriviamo al capitolo più delicato. Come anticipato, il costo della Razer Kiyo V2 Pro è decisamente elevato, dato che la webcam debutta a 319,99 euro. Al momento è disponibile sul sito ufficiale di Razer, ma è in arrivo anche su altri canali di vendita.

Fonte: TecnoAndroid