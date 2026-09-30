Minecraft World Hotel: 69 camere a tema vicino Londra nel 2027

Il progetto Minecraft World non si fermerà a un semplice parco divertimenti. Accanto alle attrazioni annunciate nei mesi scorsi arriverà anche un vero e proprio hotel a tema dedicato al celebre gioco di Mojang. La novità è stata presentata durante il Minecraft Live, l’evento in cui è stato tracciato il futuro del franchise. Merlin Entertainments e Mojang Studios hanno svelato il Minecraft World Hotel, che aprirà nel 2027 al Chessington World of Adventures Resort, nella Grande Londra. L’idea alla base è piuttosto chiara. I due partner vogliono allungare l’esperienza ben oltre le giostre e le attrazioni, così da permettere agli ospiti di restare dentro l’universo di Minecraft anche quando cala la sera e arriva il momento di andare a dormire.

Come sarà fatto il Minecraft World Hotel

La struttura avrà 69 camere distribuite su quattro piani, di cui 20 premium e 49 standard. Ogni stanza è stata progettata prendendo spunto dai biomi, dai personaggi, dai mob, dai colori e dalle texture che i giocatori conoscono bene. Nulla è lasciato al caso e l’intero edificio punta a ricreare l’atmosfera del gioco in ogni dettaglio.

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L’immersione comincerà già dall’ingresso, dove alberi e animali realizzati in stile blocco richiameranno l’Overworld. Gli ascensori prenderanno invece la forma dei portali del Nether, mentre i corridoi riprenderanno l’aspetto dei tunnel delle miniere. Nelle camere troveranno spazio elementi facilmente riconoscibili come blocchi, oggetti, mob e texture, con diverse stanze dedicate proprio al tema Overworld.

Il soggiorno non si esaurirà nelle stanze. L’hotel ospiterà anche un ristorante ispirato ai biomi oceanici e un bar delle pozioni ambientato nella cosiddetta Magione della foresta. Un’offerta pensata sia per chi il gioco lo conosce a memoria sia per chi si affaccia per la prima volta al mondo creato da Mojang.

Escape the Nether e i progressi del parco

Nel frattempo Merlin ha mostrato, attraverso un nuovo filmato in timelapse, come procede la costruzione di Minecraft World. Tra le attrazioni più attese c’è Escape the Nether, presentata come le prime montagne russe al mondo ispirate a Minecraft. Il percorso alternerà tratti al coperto e altri all’aperto. Si partirà attraversando le miniere oscure del Nether per poi uscire da un portale e proseguire la corsa nell’Overworld.

Daisy Mercedes, produttrice creativa di Merlin Entertainments, ha commentato così l’annuncio: “Abbiamo promesso qualcosa di davvero speciale quando abbiamo annunciato Minecraft World all’inizio di quest’anno, e con il Minecraft World Hotel andiamo ancora oltre. Non solo i fan potranno vivere il gioco immaginato nella vita reale, ma potranno anche dormire al suo interno, assicurandosi di riapparire esattamente dove vogliono essere”.

Anche Mojang Studios ha raccontato il lavoro dietro le quinte. Filip Keatley Thoms, responsabile creativo per i parchi e le esperienze Minecraft, ha spiegato che “trasferire Minecraft in un mezzo completamente nuovo è stata una sfida creativa affascinante”. La squadra si è concentrata su aspetti come le proporzioni dei blocchi e la resa di mob e biomi nel mondo reale, con lo scopo di restituire ai visitatori la sensazione di trovarsi davvero all’interno del gioco.

Il parco rappresenta un investimento da 50 milioni di sterline e dovrebbe aprire nel 2027 al Chessington World of Adventures, raggiungibile in circa 35 minuti di treno diretto dalla stazione di London Waterloo. Oltre all’hotel e alle montagne russe, l’area comprenderà altre attrazioni, ristoranti e negozi a tema dedicati a Minecraft.

Fonte: TecnoAndroid