Vivo V70 5G da 256 GB al minimo storico su Amazon: sconto del 29%

Chi sta cercando uno smartphone dal buon rapporto qualità prezzo senza spendere una cifra importante trova in questi giorni un’occasione concreta su Amazon. Vivo V70 5G nella versione da 256 GB è infatti proposto a 461,60 euro contro un prezzo consigliato di 649 euro, con un risparmio che arriva fino al 29%. Non è uno sconto qualsiasi, perché si tratta del minimo storico registrato su questa piattaforma, un dettaglio che fa la differenza per chi aspettava il momento giusto per acquistarlo.

L’offerta non riguarda una sola variante estetica. Sono disponibili anche altre colorazioni, così chi ha preferenze precise sul look del proprio telefono può scegliere quella che sente più vicina ai propri gusti. Un aspetto pratico da non sottovalutare riguarda la gestione dell’ordine. Il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. C’è poi la possibilità del reso gratuito entro 14 giorni nel caso in cui il prodotto non dovesse convincere, una tutela che rende l’acquisto decisamente più tranquillo.

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Display, batteria e sicurezza del Vivo V70 5G

Passando alla scheda tecnica, il telefono punta su un display OLED da 6,59 pollici, un formato generoso che si presta bene sia alla visione di contenuti sia all’uso quotidiano. Lo schermo è racchiuso in una struttura in alluminio, scelta pensata per offrire maggiore robustezza e resistenza nel tempo. Un corpo solido, insomma, che accompagna un pannello capace di restituire immagini nitide.

Sul fronte dell’autonomia il cuore del dispositivo è una batteria da 5400 mAh. Si tratta di una capacità che permette di giocare, guardare contenuti in streaming e fare molto altro senza doversi preoccupare troppo di restare a secco nel bel mezzo di una sessione. Per chi usa il telefono in modo intenso durante la giornata è probabilmente uno dei punti più apprezzabili di questo modello.

Anche la protezione dei dati ha il suo spazio. Il Vivo V70 5G integra la tecnologia di scansione delle impronte digitali ad ultrasuoni 3D 2.0, che contribuisce alla sicurezza complessiva del dispositivo. Il software è affidato a OriginOS 6, un sistema che porta con sé numerose funzionalità pensate per rendere l’esperienza d’uso più ricca. A completare il quadro c’è la promessa di fino a 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, un supporto lungo che permette di tenere il telefono protetto per parecchio tempo dopo l’acquisto.

Il comparto fotografico firmato ZEISS

Una delle carte più interessanti di questo smartphone riguarda la fotografia. Il comparto dedicato agli scatti si basa su una fotocamera ZEISS da 50 MP, un nome che nel mondo dell’ottica ha un peso ben preciso e che qui viene associato a un sistema pensato per ottenere immagini di qualità.

Non manca poi un teleobiettivo dotato di zoom ottico 3x, utile per avvicinarsi ai soggetti lontani senza sacrificare troppo la resa dell’immagine. Per chi vuole spingersi oltre è disponibile anche uno zoom digitale che arriva fino a 10x. Il tutto su un Vivo V70 5G da 256 GB che su Amazon viene proposto a 461,60 euro rispetto ai 649 euro di listino.

Fonte: TecnoAndroid