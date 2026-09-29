Radeon RX 6000 e RX 7000 usate: l’affare mentre NVIDIA rincara

Chi pensa di assemblare o aggiornare un PC da gioco tende a guardare subito alle GPU più recenti e più famose, ma con i prezzi in continua salita le schede video AMD usate delle serie Radeon RX 6000 e RX 7000 sono oggi probabilmente l’acquisto più conveniente sul mercato. Comprare nuovo, soprattutto quando si parla di NVIDIA, difficilmente garantisce un buon rapporto tra spesa e prestazioni. Le generazioni precedenti di Radeon invece hanno ancora abbastanza potenza per far girare i giochi moderni con un frame rate più che dignitoso.

AMD non ha mai goduto della stessa popolarità di NVIDIA e il settore sta attraversando una fase di scarsità, eppure l’offerta di RX 6000 e RX 7000 di seconda mano resta piuttosto abbondante. Le RX 7000 si trovano ancora anche nuove, visto che hanno solo qualche anno e le scorte non si sono del tutto esaurite. Il problema è che vengono vendute a prezzo pieno, quindi l’affare vero si fa sull’usato.

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Radeon usate protagoniste mentre NVIDIA continua a rincarare

Per le RX 6000 le occasioni sono particolarmente facili da scovare. Si va dai modelli economici pensati per il 1080p come RX 6500 XT o RX 6600 fino a schede più ambiziose come RX 6800 XT, capace di reggere 1440p e perfino 4K. Su piattaforme come Facebook Marketplace, Jawa ed eBay non mancano di certo. Il fatto che le nuove NVIDIA RTX 50 e AMD RX 9000 vadano più forte non significa che le due generazioni precedenti siano da buttare, anche perché i titoli che girano bene su queste schede sono tantissimi. Le RX 5000 restano invece fuori dal discorso, dato che non hanno ray tracing a livello hardware e non riceveranno il supporto ufficiale a FSR 4, quindi hanno senso solo per giochi leggeri.

Sul fronte delle schede nuove la situazione è ben diversa. I prezzi sono cresciuti per tutto l’anno e alcune GPU NVIDIA costano ormai molto di più rispetto al lancio. RTX 5060 Ti 16GB è arrivata con un prezzo consigliato di circa 400 euro e oggi si aggira sui 740 euro, mentre RTX 5070 Ti è partita da circa 690 euro e adesso si trova attorno ai 1.100 euro. Parliamo di un aumento di circa l’86% per la prima e del 60% per la seconda, un sovrapprezzo enorme per prodotti già cari all’uscita.

Le Radeon usate hanno invece già assorbito gran parte della svalutazione e i loro prezzi tendono a essere molto più stabili. In più offrono spesso più VRAM delle rivali NVIDIA, un dettaglio che le aiuta a restare attuali più a lungo e a mantenere il proprio valore. Un esempio concreto rende l’idea: una RX 6800 XT usata comprata a gennaio 2025 per circa 350 euro, impiegata ogni giorno e rivenduta a fine dicembre 2025 esattamente alla stessa cifra. In pratica un anno di gioco in 1440p a costo zero. Ovviamente molto dipende dall’andamento del mercato, ma la perdita resta con buona probabilità inferiore a quella di una scheda NVIDIA nuova. Oggi una RX 6800 XT si trova tra i 370 e i 420 euro circa, più o meno la metà di RTX 5060 Ti 16GB, con la stessa quantità di memoria video e prestazioni superiori di qualche punto percentuale.

Un PC all’altezza di PS5 senza svenarsi

Per chi ha un budget ridotto il consiglio è puntare alle prestazioni delle console a fine ciclo, così da avere la ragionevole certezza che ogni nuovo gioco giri decentemente anche su PC, almeno con l’upscaling attivo. La buona notizia è che PlayStation 5 è sul mercato da parecchio tempo e usa hardware AMD personalizzato. Il riferimento più immediato è RX 6700, molto vicina perché basata sulla stessa architettura RDNA 2 con 36 CU.

Volendo si può salire ancora scegliendo tra le numerose Radeon di fascia più alta come RX 6700 XT, RX 6800, RX 7700 XT o RX 6950 XT. Il concetto di fondo è che si può mettere insieme una macchina con componenti vecchi di qualche anno che però sembra ancora moderna e fa girare tutti i giochi più recenti disponibili su PS5. Che si tratti del primo PC assemblato o di un aggiornamento a prezzo contenuto, le RX 6000 e RX 7000 usate offrono un valore eccellente. La vera difficoltà sta nel trovarne una a un prezzo onesto e nel verificare che funzioni prima di pagarla, ma superato questo ostacolo si possono affrontare i giochi moderni con hardware ancora molto capace nel 2026.

Fonte: TecnoAndroid