Googlebook OS arriverà anche su alcuni Chromebook già in commercio

Google ha confermato che Googlebook OS, il sistema operativo presentato insieme ai nuovi portatili della settimana scorsa, non resterà un’esclusiva dei dispositivi appena annunciati. Il nuovo software arriverà infatti anche su una parte dei Chromebook già in commercio, una notizia che interessa parecchio chi possiede un modello recente e si stava chiedendo se il proprio computer fosse già destinato a restare indietro rispetto alle novità di Mountain View.

Per capire la portata dell’annuncio conviene fare un passo indietro e guardare a cosa c’è sotto il cofano dei nuovi Googlebook. Il sistema che li anima è basato su Android ma poggia sulle fondamenta di ChromeOS, quindi non si tratta di una piattaforma nata dal nulla. L’obiettivo dichiarato è mettere l’intelligenza artificiale di Gemini al centro dell’esperienza d’uso, con soluzioni pensate per ripensare il modo in cui si utilizza un portatile. L’esempio più evidente è il Magic Pointer, una delle funzioni che meglio raccontano la direzione presa da Google con questa nuova generazione di computer.

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Googlebook e Chromebook, due famiglie destinate a convivere

Davanti all’arrivo dei Googlebook la domanda più spontanea riguardava ovviamente il destino dei Chromebook. Una nuova linea di portatili con un sistema operativo diverso poteva far pensare a un pensionamento imminente della famiglia storica, e invece da Mountain View è arrivato subito un chiarimento. Si tratta di due rami di prodotto distinti, che almeno per qualche tempo continueranno a coesistere sul mercato senza pestarsi i piedi.

La divisione dei ruoli è piuttosto netta. I Googlebook si collocano nella fascia alta, sia per la qualità dei materiali sia per una scheda tecnica più ambiziosa. I Chromebook invece continueranno a presidiare la fascia bassa, quella dei dispositivi accessibili che negli anni hanno trovato spazio soprattutto tra studenti, scuole e utenti che cercano un computer semplice senza spendere troppo. Due pubblici diversi quindi, e due proposte pensate per rispondere a esigenze differenti.

Quali Chromebook potranno passare a Googlebook OS

Il quadro però è un po’ più sfumato di così. È vero che i Chromebook si sono affermati principalmente come portatili economici, ma nel corso del tempo sono arrivate sul mercato anche versioni decisamente più curate e meglio equipaggiate. Il caso più noto è quello dei Chromebook Plus, che hanno alzato l’asticella in termini di prestazioni e dotazione rispetto ai modelli base.

Proprio qui entra in gioco la novità più concreta. Google, attraverso la propria documentazione di supporto, ha chiarito che “molti dei Chromebook più recenti” potranno aggiornarsi a Googlebook OS. Una conferma importante per chi ha acquistato un portatile negli ultimi tempi e teme di trovarsi escluso dalle funzioni legate a Gemini, anche se la formulazione scelta dall’azienda lascia ancora parecchi punti aperti.

Al momento infatti la società non ha comunicato quanti dispositivi saranno coinvolti né quali modelli risulteranno effettivamente compatibili con il nuovo sistema. Mancano anche indicazioni sulle tempistiche del passaggio, quindi non è ancora noto quando i primi Chromebook riceveranno l’aggiornamento a Googlebook OS.

Fonte: TecnoAndroid