iPhone Duo, da aperto è il più sottile: batte anche iPhone Air

Il primato di smartphone più sottile mai realizzato da Apple passa a iPhone Duo, il primo pieghevole della casa di Cupertino, ma con una precisazione che vale la pena mettere subito sul tavolo: quel record vale soltanto ad apparecchio aperto. Da spiegato, infatti, il dispositivo misura 5,2 millimetri di spessore, quattro decimi in meno rispetto ai 5,6 millimetri di iPhone Air, che fino a ieri era il riferimento assoluto in casa Apple quando si parlava di sottigliezza estrema.

Una differenza minima sulla carta, quasi impercettibile al tatto, eppure sufficiente a riscrivere la classifica interna. E c’è dell’ironia in tutto questo, perché il modello che aveva costruito la propria identità proprio sulla linea affilata viene superato da un telefono nato con tutt’altra filosofia, quella dello schermo grande che si ripiega.

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Quei 4,5 millimetri promessi che non sono arrivati

Nei mesi precedenti alla presentazione le indiscrezioni parlavano di numeri ancora più aggressivi. Si diceva che iPhone Duo potesse scendere fino a 4,5 millimetri da aperto, allineandosi a quanto fatto da Samsung con Galaxy Z Fold8. Non è andata così. Il risultato finale si ferma a 5,2 millimetri, un valore comunque notevole ma lontano dalle attese più ottimistiche che circolavano.

Per avere un’idea concreta di cosa significhi, basta il confronto con l’oggetto più sottile che Apple abbia mai messo in commercio, ovvero iPad Pro da 13 pollici, fermo a 5,1 millimetri. Il pieghevole resta quindi appena un capello più spesso del tablet, il che dà la misura del lavoro di ingegneria necessario per far stare cerniera, doppio pannello e batteria dentro una scocca di quelle dimensioni.

La faccenda cambia parecchio quando il telefono viene chiuso. In quella configurazione lo spessore sale a 11,3 millimetri, praticamente il doppio, e il paragone con i modelli tradizionali diventa impietoso. Sia iPhone 17 Pro Max sia iPhone 18 Pro Max si fermano a 8,75 millimetri, quindi il pieghevole in tasca si fa sentire in modo evidente. Chi è abituato alla sagoma dei Pro Max noterà la differenza appena lo infila nei jeans.

Peso record e due schermi da gestire

C’è un altro primato che iPhone Duo porta a casa, meno pubblicizzabile del precedente: è l’iPhone più pesante mai prodotto. La bilancia segna 254 grammi, cinque in più rispetto ai 249 grammi di iPhone 18 Pro Max. Non è uno scarto drammatico, ma sommato allo spessore da chiuso restituisce la sensazione di un oggetto denso, compatto, che occupa spazio.

Sul fronte dei display il pieghevole propone un pannello interno da 7,6 pollici quando viene aperto e uno esterno da 5,4 pollici utilizzabile con il telefono chiuso. Il formato scelto da Apple è largo e corto, una scelta di proporzioni che si allontana dalle geometrie più allungate viste su altri pieghevoli e che punta evidentemente a rendere lo schermo esterno più comodo da usare con una mano sola.

Le date sono già fissate. I preordini di iPhone Duo partono il 16 ottobre, mentre la disponibilità effettiva nei negozi è attesa per il 23 ottobre. Sette giorni di attesa tra prenotazione e consegna, il ritmo classico con cui Cupertino gestisce i lanci dei propri prodotti di punta.