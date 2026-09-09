Xtream Player 1.6.0 porta i video dal telefono ad Android Auto

Chi usa Xtream Player su Android Auto ha ora una funzione in più da provare, perché con la versione 1.6.0 arriva la possibilità di inviare un video dal telefono direttamente allo schermo dell’auto. La novità è stata annunciata dallo sviluppatore su Reddit e viene presentata come sperimentale, quindi qualche malfunzionamento è messo in conto fin dall’inizio. Non si tratta di una funzione rifinita al millimetro, ma della prima versione di qualcosa che potrebbe diventare parte stabile dell’app.

Il concetto è semplice da spiegare: il contenuto parte dallo smartphone e finisce sul display dell’infotainment, senza passaggi complicati. Chi ha già familiarità con l’applicazione sa che il suo terreno di gioco è proprio quello dei contenuti multimediali portati su Android Auto, e questa aggiunta va nella stessa direzione. Trattandosi di una feature in fase di test, lo sviluppatore stesso invita a considerarla ancora acerba.

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Un visualizzatore che strizza l’occhio a Winamp

L’altra novità della versione 1.6.0 è un visualizzatore grafico che richiama in modo abbastanza esplicito il vecchio lettore multimediale per PC. Il riferimento a Winamp salta all’occhio guardando le schermate pubblicate dallo sviluppatore, con quelle animazioni che reagiscono all’audio e che per molti restano un piccolo pezzo di storia dell’informatica domestica. Gli stili grafici disponibili sono nove, quindi c’è un minimo di scelta a seconda dei gusti.

Un dettaglio non secondario riguarda la disponibilità: il visualizzatore non è riservato a chi paga. Funziona sia nella versione gratuita sia in quella premium di Xtream Player, il che significa che nessuno resta escluso dalla parte più scenografica di questo aggiornamento. Una scelta che, nel panorama delle app che spingono continuamente verso l’abbonamento, si nota.

Riproduzione più pulita e meno interruzioni

Ci sono poi interventi meno appariscenti ma probabilmente più utili nell’uso quotidiano. Nella riproduzione dei contenuti YouTube, i controlli presenti nella pagina spariscono da soli dopo pochi secondi, lasciando così più spazio all’immagine. Un dettaglio che cambia parecchio la percezione, perché lo schermo di un’auto non è mai enorme e ogni elemento grafico di troppo pesa.

Sempre sul fronte YouTube, il selettore della qualità è stato allineato alle opzioni offerte dalla piattaforma, mentre i sottotitoli ora risultano disattivati per impostazione predefinita. Due modifiche che sistemano piccole incoerenze rispetto a come ci si aspetta che funzioni la riproduzione video.

L’intervento forse più concreto riguarda invece la gestione delle interruzioni. Al termine di una chiamata, l’app è in grado di riprendere la riproduzione senza che l’audio venga dirottato sulla radio dell’auto. Chi ha vissuto la scena sa quanto sia fastidioso ritrovarsi con una stazione FM al posto del contenuto che si stava ascoltando, dovendo poi rimettere tutto a posto a mano mentre si guida. La correzione elimina proprio quel passaggio.

Un aggiornamento che raccoglie più fronti

Messe insieme, le modifiche della 1.6.0 raccontano un lavoro su più livelli: una funzione nuova e ancora instabile come l’invio dei video dal telefono, un elemento estetico pensato per intrattenere e una serie di aggiustamenti che riguardano la vita di tutti i giorni dentro l’abitacolo. Lo sviluppatore ha scelto di comunicare tutto direttamente alla community, formula ormai frequente per le app che crescono grazie al confronto con chi le usa davvero. Restando in tema di dispositivi, tra le proposte del momento c’è Motorola Signature, disponibile su Amazon Marketplace al prezzo di 749 euro.