iPhone 18 Pro e non solo: prezzi in Italia e aumenti su tutta la gamma

I listini Apple in Italia cambiano volto dopo la presentazione di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, con la gamma che perde qualche pezzo, ne guadagna altri e soprattutto vede i prezzi dei modelli rimasti salire in modo piuttosto netto. La riorganizzazione è quella classica di ogni settembre, ma stavolta l’operazione ha un peso diverso, perché insieme ai due top di gamma è arrivato anche il primo pieghevole della Mela, cioè iPhone Duo, mentre lato indossabili il ricambio ha coinvolto Watch Series 12 e Watch Ultra 4.

Durante l’evento intitolato L’alba di nuove sorprese, Cupertino ha giocato un attacco a tre punte, rinunciando per il momento a un seguito diretto di iPhone 17 e di iPhone Air. Come da tradizione, i modelli che escono di scena sono i Pro della generazione precedente.

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Chi resta sull’Apple Store e quanto costa adesso

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max non sono più venduti ufficialmente da Apple. Fuori dal catalogo, insomma, anche se restano reperibili sul mercato con disponibilità limitata. Chi era interessato ai flagship del 2025 farebbe bene a muoversi in fretta, considerando i nuovi prezzi applicati alla generazione 2026.

La line-up ufficiale conta ora sette modelli, da iPhone 16 fino a iPhone Duo. Ecco i vecchi rimasti a listino:

iPhone 16, nelle colorazioni Blu oltremare, Verde acqua, Rosa, Bianco e Nero, da 128 GB a 1.029 euro

iPhone 17e, in Bianco, Nero e Rosa chiaro, da 256 GB a 879 euro e da 512 GB a 1.129 euro

iPhone 17, in Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero, da 256 GB a 1.129 euro e da 512 GB a 1.379 euro

iPhone Air, in Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola e Nero siderale, da 256 GB a 1.339 euro, da 512 GB a 1.589 euro e da 1 TB a 2.089 euro

Qui arriva la parte che pesa sul portafoglio. Su iPhone 16, iPhone 17e e iPhone 17 i listini sono cresciuti di 150 euro a prescindere dal taglio di memoria. Per iPhone Air il discorso cambia leggermente, con 100 euro in più sulle versioni da 256 e 512 GB e un aumento di 350 euro sul modello da 1 TB.

I pre-ordini dei due Pro partono in Italia alle ore 14:00 di sabato 12 settembre 2026, mentre la disponibilità effettiva scatta venerdì 18 settembre 2026. iPhone 18 Pro arriva in Borgogna, Ghiacciaio, Argento e Nero a 1.489 euro per il taglio da 256 GB, 1.739 euro per il 512 GB, 2.239 euro per l’1 TB e 2.989 euro per il 2 TB. Stesse colorazioni per iPhone 18 Pro Max, che parte da 1.639 euro con 256 GB, sale a 1.889 euro con 512 GB, a 2.389 euro con 1 TB e arriva a 3.139 euro nella configurazione da 2 TB.

Il confronto con il 2025 racconta un rincaro di 150 euro sui tagli da 256 e 512 GB e di 400 euro su quelli da 1 e 2 TB, quest’ultimo al debutto sul Pro compatto.

Capitolo pieghevole. I pre-ordini di iPhone Duo aprono alle 14:00 del 16 ottobre 2026, con disponibilità dal 23 ottobre. Due colorazioni, Bianco stellare e Cielo notturno, e prezzi che partono da 2.369 euro per il 256 GB, passano per 2.619 euro con 512 GB e 3.119 euro con 1 TB, fino a 3.869 euro per il 2 TB.

Apple Watch, Series 12 e Ultra 4 rimescolano tutto

Anche il catalogo indossabili si è mosso. I nuovi AirPods 5 sostituiscono la generazione precedente con prezzi allineati o più bassi, visto che la versione con custodia di ricarica wireless costa 30 euro in meno. Watch Series 12 e Watch Ultra 4 hanno invece mandato in pensione Watch Series 11 e Watch Ultra 3, portando avanzamenti su materiali, monitoraggio della salute, prestazioni e funzioni.

Rimane in vendita, senza ritocchi di prezzo, l’economico Apple Watch SE 3 nelle colorazioni Mezzanotte e Galassia: 279 euro per la versione da 40 mm solo GPS, 309 euro per quella da 44 mm, 329 euro sia per la 40 mm sia per la 44 mm con GPS più Cellular.

Series 12 e Ultra 4 sono già pre-ordinabili, con arrivo fissato al 18 settembre 2026. La cassa in alluminio, in Grigio siderale, Nero, Oro chiaro e Bronzo scuro, parte da 459 euro nella variante 42 mm GPS e da 579 euro con Cellular, mentre la 46 mm chiede 509 o 629 euro. Il titanio, in Naturale e Oro brillante, parte da 809 euro per la 42 mm e 859 euro per la 46 mm, sempre con Cellular. La nuova cassa in ceramica, in Bianco perla e Blu notturno, tocca 1.059 euro per la 42 mm e 1.109 euro per la 46 mm.

Watch Ultra 4 costa 909 euro con cinturino Alpine Loop, Trail Loop oppure Ocean, e 1.029 euro con il Loop in maglia milanese in titanio, cifre identiche a quelle del modello 2025. Sul Series 12, invece, ci sono 20 euro in più per le versioni in alluminio da 46 mm, oltre alla variante in ceramica che supera il listino dell’Ultra.