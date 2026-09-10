Hyundai Kona Dark Line: il SUV compatto parte da 27.950 euro

Chi cerca un SUV compatto senza dover rinunciare a spazio e dotazioni trova in Hyundai Kona un caso interessante, perché i 4,35 metri di lunghezza non raccontano tutta la storia. Il segmento è quello più affollato del mercato italiano, quello dove la tentazione di tagliare qualcosa (l’abitabilità, la tecnologia, la scelta dei motori) è forte. Qui invece la logica è opposta: dimensioni contenute, contenuti da categoria superiore. E si vede già dall’esterno, dove la seconda generazione del modello coreano prova a smarcarsi dall’omologazione stilistica che affligge buona parte della concorrenza.

Il progetto è partito dalla versione elettrica, scelta non casuale, che ha imposto vincoli e allo stesso tempo aperto libertà formali particolari. Da lì la stessa qualità di disegno è stata trasferita a tutta la gamma. Il frontale è dominato dalla Seamless Horizon Lamp, una firma luminosa continua che attraversa la carrozzeria da un lato all’altro, sottile e orizzontale, riproposta anche al posteriore. Di notte è praticamente impossibile confondere Kona con qualcos’altro. Le fiancate hanno volumi definiti e superfici pulite, e il coefficiente aerodinamico di 0,27, tra i più bassi della categoria, non è un vezzo da scheda tecnica: meno resistenza vuol dire meno consumi, più silenziosità a bordo e maggiore stabilità alle velocità autostradali.

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Il nuovo allestimento Dark Line e lo spazio a bordo

Alla gamma si aggiunge il nuovo allestimento Dark Line, sviluppato specificamente per il mercato italiano. Tetto nero a contrasto, cerchi in lega neri da 18 pollici, inserti dedicati sulla griglia, montanti e calotte degli specchietti scuri, badge laterale. Un pacchetto coerente, disponibile con il 1.0 turbo benzina da 115 CV a partire da 27.950 euro e con il Full Hybrid da 138 CV da 33.550 euro. La formula ha già funzionato su Tucson, i20 e Bayon.

Dentro, i numeri smentiscono i pregiudizi sul formato compatto: 1.059 mm di spazio per le gambe davanti, 1.015 mm in altezza, 970 mm longitudinali per chi siede dietro. Il bagagliaio merita un discorso a parte, con 466 litri nella configurazione a cinque posti che diventano 1.300 litri abbattendo la seconda fila. La cappelliera si ripone dietro allo schienale, senza ingombrare il vano. Roba pensata per chi l’auto la usa davvero, tra spesa, weekend e traslochi improvvisati.

Il cruscotto orizzontale integra quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e touchscreen in un unico layout panoramico. Il climatizzatore ha comandi fisici separati, scelta controcorrente ma apprezzata da chi non vuole navigare nei menu per abbassare la temperatura di un grado. Sulle versioni automatiche la leva del cambio sta dietro al volante, liberando il tunnel centrale dove trovano posto portabicchieri richiudibile e un ampio vano portaoggetti. Il volante riprende il motivo a quattro pixel che richiama la lettera H in codice Morse.

Tecnologia, sicurezza e listino di Hyundai Kona

L’infotainment da 12,3 pollici è di serie con navigazione integrata, Apple CarPlay, Android Auto, servizi telematici Bluelink per 10 anni, abbonamento Lite per 10 anni, abbonamento Pro incluso per i primi 6 mesi e aggiornamenti software da remoto, che permettono di migliorare funzioni e correggere problemi senza passare dal concessionario. C’è anche l’integrazione con Google Places, con oltre 200 milioni di punti di interesse e suggerimenti durante la digitazione.

Sul fronte sicurezza, la suite Hyundai Smart Sense comprende frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, mantenimento attivo della corsia, Highway Driving Assist, riconoscimento dei limiti, monitoraggio della stanchezza del conducente, avviso di occupante posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera.

La gamma MY26 parte da 27.350 euro chiavi in mano per il 1.0 turbo benzina da 115 CV in allestimento XTech, che diventano 28.750 euro in Business. Il 1.6 turbo da 150 CV con cambio DCT parte da 31.750 euro in XTech e 33.150 euro in Business ed Excellence. Il Full Hybrid 1.6 da 138 CV parte da 33.350 euro in XTech, 34.750 euro in Business e 36.150 euro in Excellence. La versione GPL da 110 CV costa esattamente come la corrispondente benzina, 27.350 euro in XTech e 28.750 euro in Business, senza sovrapprezzo per la doppia alimentazione. Con il programma finanziario Hyundai Plus la Kona GPL viene proposta da 139 euro al mese per 35 mesi, con anticipo e Valore Futuro Garantito che a fine contratto lascia la scelta tra tenere l’auto, restituirla o cambiarla.