iOS 27, le gift card Apple si riscattano con un tocco su iPhone

Con iOS 27 le gift card Apple si potranno riscattare semplicemente appoggiandole sul retro di un iPhone compatibile, senza più codici da grattare e digitare a mano. L’indizio arriva da alcune stringhe di codice individuate nella Release Candidate del sistema operativo, quella versione quasi definitiva che di solito anticipa di pochi giorni la distribuzione pubblica. Un dettaglio piccolo, se si guarda alla lista delle novità, ma il tipo di piccolo dettaglio che cambia un gesto quotidiano fatto milioni di volte.

Il meccanismo, stando a quanto emerge, si appoggia a un chip di sicurezza integrato nelle nuove gift card Apple. iPhone lo legge, verifica che la carta sia autentica e che il credito non sia già stato utilizzato, poi completa l’operazione. Niente sequenze alfanumeriche lunghissime, niente errori di battitura, niente adesivo argentato da rimuovere con l’unghia sperando di non cancellare metà del codice.

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iOS 27: come funziona il riscatto con un semplice tocco

L’idea di fondo ricalca quella già familiare a chi usa i pagamenti contactless. La carta viene avvicinata alla parte posteriore del telefono, dove si trova l’antenna NFC, e il resto lo gestisce il sistema. Secondo quanto individuato nel codice da Aaron Perris, il flusso di riscatto prevede anche schermate specifiche per i casi problematici, con messaggi che avvisano quando una carta risulta bloccata oppure annullata.

Quest’ultimo punto è probabilmente il più interessante dal punto di vista pratico. Le truffe legate alle carte regalo sono da anni un fenomeno diffuso, con schemi che vanno dalla manomissione fisica delle confezioni esposte nei negozi fino alle richieste di pagamento avanzate da falsi call center. Un chip che certifica l’autenticità della carta e uno stato che può essere revocato a monte rendono molto più complicato piazzare un codice già svuotato o clonato. Il messaggio “questa carta è stata bloccata” diventa, in sostanza, una barriera immediata.

Cosa cambia per chi usa iPhone tutti i giorni

Sul piano dell’esperienza d’uso il vantaggio è evidente. Riscattare una gift card oggi significa aprire l’App Store o le impostazioni dell’ID Apple, cercare la voce giusta, poi inserire il codice o inquadrarlo con la fotocamera, operazione che funziona bene quando la luce è quella giusta e molto meno quando la carta è stropicciata o il codice parzialmente rovinato. Con il tocco sul retro di iPhone tutto questo si comprime in un gesto solo.

C’è poi un aspetto legato al ciclo di vita del prodotto fisico. Un chip di sicurezza a bordo implica carte di nuova generazione, quindi la transizione non sarà istantanea per tutti. Le carte già in circolazione continueranno presumibilmente a funzionare con il metodo tradizionale, mentre la nuova modalità riguarderà i modelli prodotti con la componente hardware integrata. Anche il requisito della compatibilità con l’iPhone rientra nello stesso discorso, dato che il sistema si appoggia alla lettura contactless.

Il fatto che la funzione compaia nella Release Candidate di iOS 27 è un segnale abbastanza chiaro sulla sua maturità. Le versioni candidate contengono in genere il codice destinato alla distribuzione finale, salvo imprevisti dell’ultimo momento. Non tutte le stringhe individuate nel software si traducono però in funzioni immediatamente attive per il pubblico, e in alcuni casi Apple prepara il terreno mesi prima dell’attivazione effettiva.

La novità si inserisce nel filone più ampio delle funzioni contactless che Apple ha progressivamente esteso oltre i pagamenti, dalla condivisione rapida tra dispositivi fino alla lettura di documenti e biglietti. Le carte regalo, in questo senso, erano rimaste uno degli ultimi oggetti fisici del suo ecosistema ancora legati alla trascrizione manuale di un codice. Il riferimento riguarda anche iPadOS 27, che condivide con la controparte per telefono buona parte della base software.