Zelda Ocarina of Time remake: prezzo svelato prima del Direct

Un listino comparso troppo presto sulle pagine ufficiali di Nintendo ha tolto un po’ di sorpresa alla giornata: il prezzo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake è finito online prima ancora che il Direct dedicato al quarantesimo anniversario della serie andasse in onda. Un dettaglio piccolo, certo, ma di quelli che i giocatori aspettano con la calcolatrice in mano, soprattutto quando si parla di un titolo pensato per Nintendo Switch 2.

La segnalazione arriva dalla pagina del Nintendo Store australiano, dove il gioco è stato messo in vetrina con tanto di cifra visibile. Si parla di EUR 82 australiani per la versione digitale, oppure EUR 90 neozelandesi per chi acquista dalla Nuova Zelanda. Tradotto nei listini a cui siamo abituati da queste parti, la conversione porta a circa 59,99 euro, che è poi la fascia standard per le produzioni Nintendo di un certo peso.

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Digitale e fisico, due strade diverse

Il numero riguarda esclusivamente la versione scaricabile. Per l’edizione su supporto fisico il discorso potrebbe cambiare, dato che in alcuni casi Nintendo applica un sovrapprezzo rispetto al download, una prassi che si è vista più volte con i giochi pensati per la nuova console. Non c’è ancora nulla di scritto nero su bianco, quindi conviene prendere l’informazione con le pinze: fino all’annuncio ufficiale resta materiale da rumor, anche se la provenienza è tutt’altro che casuale, visto che il dato compariva su un sito gestito direttamente dalla casa di Kyoto.

L’ipotesi più semplice è anche la più probabile, ovvero che la scheda prodotto sia stata pubblicata con qualche ora di anticipo rispetto alla diretta, magari per un errore di programmazione degli automatismi che gestiscono lo store. Non sarebbe la prima volta che accade, e non sarà l’ultima. Il risultato però è lo stesso: una parte del contenuto del Direct è arrivata prima del previsto, rimbalzando in poche ore su forum e social.

L’appuntamento con il Direct dedicato a Zelda

La presentazione è fissata per l’8 settembre alle 16:00 ora italiana, e sarà interamente dedicata al quarantesimo anniversario della saga. Nintendo ha già confermato che dentro ci sarà spazio per Ocarina of Time nella sua nuova veste, il che significa che oltre al prezzo dovremmo finalmente vedere sequenze di gioco più corpose, dettagli tecnici e, con un po’ di fortuna, una data di uscita definita.

C’è poi un altro elemento che rende l’appuntamento interessante. Oltre al ritorno del capitolo uscito originariamente su Nintendo 64, si parla di un secondo remake in arrivo per la serie, un progetto che dovrebbe affiancare quello già annunciato. Anche in questo caso il Direct sembra il palcoscenico naturale per toglierlo dal cassetto, considerando che una ricorrenza tonda come i quarant’anni difficilmente viene celebrata con un solo annuncio.

Vale la pena ricordare quanto pesi questo titolo nell’immaginario di chi gioca. Ocarina of Time non è semplicemente un vecchio capitolo da riproporre con una mano di vernice: è il gioco che ha ridefinito il modo di intendere l’avventura in tre dimensioni, e riportarlo su una macchina come Switch 2 significa misurarsi con aspettative altissime. Il prezzo, in questo senso, è solo il primo tassello di un discorso più ampio, quello sulla quantità di lavoro fatto sotto il cofano.

Per ora il quadro è questo: una cifra sfuggita in anticipo, una conversione che porta ai 59,99 euro previsti per il digitale, un’edizione fisica che potrebbe costare qualcosa in più e una diretta pronta a mettere ordine nel pomeriggio. Chi vuole conferme dovrà semplicemente collegarsi alle 16:00 e ascoltare cosa ha da dire Nintendo.