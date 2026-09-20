Gmail, arriva il pulsante Copia codice per i codici 2FA

Copiare i codici 2FA da Gmail sta per diventare questione di un tocco soltanto, senza più aprire la mail, selezionare le cifre e sperare di non prenderne una di troppo. Sulla versione mobile dell’app, sia su Android sia su iOS, ha iniziato a comparire un pulsante “Copy code” che appare direttamente nell’elenco dei messaggi, accanto all’oggetto. Una novità piccola, quasi impercettibile per chi riceve un codice di verifica una volta al mese, ma parecchio comoda per tutti gli altri.

Il contesto è quello di un periodo movimentato per i servizi di Google, tra l’annuncio ufficiale di Gmail Live, Keep Live e Docs Live e gli interventi pensati per rendere meno macchinosa la verifica dell’identità nelle app su Android. In mezzo a cose più appariscenti, questa scorciatoia rischia di passare inosservata, eppure tocca un gesto che molti ripetono ogni giorno più volte.

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Un tocco al posto di tre passaggi

Fino a oggi la procedura era sempre la stessa e piuttosto noiosa. Aprire il messaggio, individuare il numero, tenere premuto per selezionarlo, copiarlo. Con il nuovo pulsante copia codice, invece, Gmail mostra sotto l’oggetto della mail un elemento a forma di pillola con la scritta “Copy code” seguita dal codice stesso, per esempio “Copy code 000000”. La posizione è la stessa in cui l’app piazza normalmente le anteprime di immagini, documenti e altri allegati, quindi è immediatamente riconoscibile.

Basta toccarlo e il codice finisce negli appunti, pronto per essere incollato nel sito o nell’app che lo sta chiedendo. Niente di rivoluzionario, va detto, ma chi gestisce più account e si trova a maneggiare l’autenticazione a due fattori a ripetizione capirà subito la differenza tra quattro gesti e uno solo. Soprattutto quando il codice ha una scadenza di pochi minuti e il tempo si consuma mentre si armeggia con la selezione del testo.

Il meccanismo non arriva dal nulla. Google Messaggi propone da tempo qualcosa di molto simile per gli SMS, dove è sufficiente aprire il messaggio con il codice di verifica e toccare il pulsante “Copia” seguito dalle cifre per prelevarlo direttamente dalla notifica. Gmail sta semplicemente allineando l’esperienza della posta elettronica a quella della messaggistica, un passaggio che in molti si aspettavano da tempo e che chiude un piccolo scarto di coerenza tra due app della stessa casa.

Le versioni interessate e i tempi di arrivo

Il pulsante sta comparendo nella versione 2026.09.07.x di Gmail per Android e nella 6.0.260907 su iOS. Sul web, almeno per ora, non c’è traccia della funzione, che resta quindi confinata all’esperienza mobile. Una scelta che ha una sua logica, visto che il copia e incolla da browser su computer è già abbastanza rapido e che lo scenario tipico di chi deve inserire un codice al volo è quello dello smartphone in mano.

Su una cosa conviene mettere le mani avanti, però. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Google, né indicazioni sui tempi con cui questa comodità raggiungerà tutti gli account. Significa che l’aggiornamento potrebbe essere installato senza che il pulsante si faccia vedere, perché l’attivazione avviene lato server e procede a ondate, come accade spesso con le novità distribuite dall’azienda. In pratica, aggiornare l’app è la condizione necessaria ma non sufficiente. Per chi convive quotidianamente con la verifica in due passaggi, tra home banking, servizi cloud e account aziendali, si tratta comunque di uno di quei ritocchi che si notano soltanto quando mancano. Il pulsante compare sotto l’oggetto, il codice finisce negli appunti, la schermata da sbloccare aspetta soltanto di ricevere quelle sei cifre.

Fonte: TecnoAndroid