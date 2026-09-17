Galaxy Z Fold8: vendite su del 10% dopo l’arrivo di iPhone Duo

Il debutto di iPhone Duo doveva essere il colpo che metteva in difficoltà Samsung e invece, almeno per ora, sta producendo l’effetto opposto: le vendite di Galaxy Z Fold8 sono cresciute proprio nei giorni successivi alla presentazione del primo pieghevole di Apple. Un dato che ribalta le attese di parecchi osservatori, considerando la pressione che il colosso di Cupertino ha messo sul mercato dei foldable con il suo ingresso.

Il contesto aiuta a capire meglio. Alla fine di luglio Samsung aveva schierato la nuova generazione di smartphone che si piegano, ovvero Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, sapendo perfettamente che di lì a poche settimane sarebbe arrivata la risposta di Apple. Il timore era il classico effetto attesa, con gli acquirenti pronti a congelare le decisioni finché non avessero visto il prodotto della concorrenza. Quell’attesa c’è stata davvero, solo che il finale non è andato come molti immaginavano.

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Un aumento del 10% che non era nei piani

Secondo un report arrivato dalla Corea del Sud, dopo la presentazione di iPhone Duo le vendite di Samsung Galaxy Z Fold8 sono salite di circa il 10% rispetto alla settimana precedente. Numeri contenuti se visti in assoluto, ma il significato è tutto nella tempistica. Tanti utenti avevano messo in pausa l’acquisto in attesa di vedere cosa avrebbe tirato fuori Apple, hanno guardato, valutato e alla fine hanno scelto il pieghevole coreano.

Capire con precisione il perché è complicato, e sarebbe scorretto spacciare per certezze quelle che restano ipotesi. Però qualche elemento salta all’occhio più di altri: il design, lo spessore e soprattutto una differenza di prezzo che non è di quelle trascurabili. Chi era sul punto di spendere una cifra importante per un foldable ha fatto due conti e ha trovato più conveniente la proposta già disponibile sugli scaffali.

Samsung ha settimane preziose davanti

C’è poi un fattore puramente pratico che sta giocando a favore di Samsung. iPhone Duo non sarà acquistabile prima della seconda metà del mese prossimo, il che lascia al produttore coreano una finestra piuttosto generosa per muoversi. Difficile immaginare che non venga sfruttata con promozioni mirate, pensate esattamente per intercettare gli indecisi prima che possano mettere le mani sul dispositivo rivale.

La partita comunque è lunga e le previsioni degli analisti non lasciano spazio a troppi entusiasmi dalle parti di Seul. Entro la fine del 2026 iPhone Duo dovrebbe arrivare a conquistare una quota di mercato intorno al 25% del settore dei pieghevoli, una fetta enorme per un prodotto al debutto assoluto in questa categoria. Tradotto: il vantaggio accumulato in questi giorni va difeso con le unghie, perché quando il prodotto Apple arriverà davvero nei negozi lo scenario potrebbe cambiare in fretta.