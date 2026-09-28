Huawei Mate 90, lancio il 1 ottobre e un verde che non è casuale

Huawei Mate 90 ha finalmente una data di presentazione ufficiale, e non coincide del tutto con quella che circolava da tempo tra le indiscrezioni. Il colosso cinese ha fissato l’appuntamento con la nuova serie Mate 90 per giovedì 1 ottobre, smentendo così i rumor che indicavano un debutto già a settembre. Lo scarto è davvero minimo, una questione di pochi giorni, ma basta a spostare l’evento nel mese successivo. Insieme all’annuncio è arrivato anche un poster ufficiale dominato da un colore ben preciso, il verde, e a quanto pare quella scelta cromatica non è stata fatta a caso.

Chi seguiva le voci di corridoio aveva quindi quasi indovinato, perché la data di lancio scelta da Huawei si trova appena oltre il confine di settembre. Un dettaglio che conta poco per chi aspetta il nuovo top di gamma dell’azienda, visto che l’attesa si allunga davvero di pochissimo. Più interessante, invece, è capire perché il materiale promozionale punti tutto su una tinta così riconoscibile.

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Il verde del poster era un indizio concreto

Credits: TecnoAndroid

Non c’è stato nemmeno il tempo di formulare l’ipotesi più ovvia, cioè che il nuovo smartphone potesse arrivare proprio in una colorazione verde. Online sono già comparse le prime immagini di Huawei Mate 90, e queste foto confermano esattamente quello scenario. Il verde scelto per il poster, insomma, non era soltanto una scelta grafica per accompagnare l’annuncio ma un richiamo diretto a una delle varianti del dispositivo.

Quello che emerge dagli scatti trapelati è un telefono che di certo non punta sulla discrezione. Il nuovo modello della serie Mate si presenta con un aspetto deciso, pensato per farsi notare e non per confondersi nella massa. Chi cerca uno smartphone sobrio e minimalista probabilmente dovrà guardare altrove, perché Huawei Mate 90 in questa veste va in tutt’altra direzione e lo fa senza troppi giri di parole.

Tante sfumature di verde per un design che non passa inosservato

A guardare meglio le immagini, di verde non ce n’è uno solo. Il design del nuovo top di gamma gioca infatti su diverse sfumature, abbinando tonalità differenti a texture e materiali distinti. L’obiettivo è evidente, ovvero creare una serie di contrasti che rendano la parte posteriore del telefono visivamente movimentata, lontana dall’effetto uniforme di tante scocche monocolore viste negli ultimi anni.

Proprio questo mix di superfici e colori è l’elemento che più caratterizza il dispositivo nelle foto circolate finora. Le varie gradazioni di verde si alternano e si sovrappongono, con i materiali che contribuiscono a differenziare le zone della scocca. È un approccio che punta a dare una forte identità estetica allo smartphone, anche a costo di dividere il pubblico.

Credits: TecnoAndroid

Sul piano del gusto, infatti, il giudizio resta aperto. Difficilmente questo Huawei Mate 90 verrà ricordato come un campione di eleganza, perché l’insieme appare piuttosto audace e poco incline alle linee pulite. Allo stesso tempo, però, la personalità non manca affatto, e questo lo rende immediatamente riconoscibile rispetto alla concorrenza. Una scelta coerente con un poster di presentazione che aveva già messo il verde al centro di tutto.

Per scoprire tutto il resto bisognerà aspettare l’evento ufficiale, fissato da Huawei per giovedì 1 ottobre, quando la nuova serie Mate 90 verrà presentata al pubblico insieme alla sua ormai confermata variante verde.

Fonte: TecnoAndroid