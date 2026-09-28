Genesis GV90, lo schermo si alza di 9 cm e diventa un cinema

Il Genesis GV90 diventa una piccola sala cinematografica quando viene parcheggiato. Il grande display OLED che occupa la plancia del SUV elettrico coreano, a vettura ferma, sale infatti di 90 millimetri (circa 3,5 pollici) e scopre una porzione di schermo normalmente nascosta nel cruscotto, ampliando del 70% l’area visibile. Un’idea che sulla carta sembra quasi banale ma che, a guardare meglio, ha richiesto un bel lavoro di ingegneria.

Non che all’ammiraglia a ruote alte del marchio mancassero già argomenti di conversazione. Una delle versioni rinuncia al montante centrale visibile, un’altra offre sedili anteriori capaci di ruotare di 180 gradi e c’è perfino una configurazione con veri tavolini in stile aereo per chi siede dietro. Come se non bastasse, arriva anche questo schermo motorizzato pensato per film e streaming, e Genesis ha deciso di mostrare cosa si nasconde dietro la plancia per farlo funzionare.

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Come cresce lo schermo del Genesis GV90

Nella posizione normale il pannello mostra una vista panoramica da 23,6 pollici dedicata alle informazioni di guida, alla navigazione e ai contenuti multimediali. Basta premere un tasto sulla console centrale a vettura parcheggiata perché lo schermo motorizzato si alzi e riveli la superficie completa da 24,6 pollici. La diagonale cambia di pochissimo, questo è vero, ma secondo la casa l’area utile per la visione cresce di circa il 70%, ed è quella la differenza che si nota davvero.

Una volta esteso, il pannello misura 584,1 per 219 millimetri (23 per 8,6 pollici) e ha una risoluzione di 3840 per 1440 pixel. L’interfaccia passa in automatico alla modalità Media Home, pensata per i servizi di streaming e i canali in diretta, mentre l’audio può essere affidato a un impianto opzionale Bang & Olufsen con 25 altoparlanti. A completare il quadro c’è un head up display da 25 pollici che tiene sotto gli occhi del guidatore le informazioni principali quando l’auto è in movimento. Insomma, di cose da guardare a bordo non ne mancano.

Motore, vibrazioni e sicurezza dell’airbag

La parte più curiosa riguarda però le soluzioni adottate per gestire un pannello che si sposta. Il meccanismo sfrutta un motore brushless, un sistema a pignone e cremagliera e una serie di guide che accompagnano il movimento. Il peso aggiuntivo aveva fatto nascere qualche preoccupazione sulle vibrazioni, così i tecnici hanno fissato il display direttamente alla traversa della plancia. Stando all’azienda, il sistema ha superato oltre 100.000 cicli di prova con una rumorosità sempre inferiore ai 40 decibel, a diverse temperature di esercizio.

Sono comunque dati dichiarati dal costruttore. Come si comporterà il meccanismo dopo anni di strade dissestate lo scopriranno i proprietari, e un discorso a parte riguarda chi comprerà l’auto di terza o quarta mano quando qualche componente, prima o poi, cederà. Anche per questo la modalità cinema funziona soltanto in parcheggio, e i motivi sono due. Il primo è intuitivo e riguarda la distrazione alla guida. Il secondo lo è meno, perché lo schermo alzato potrebbe interferire con l’airbag del passeggero anteriore. Per questa ragione il pannello rientra da solo se il conducente comincia a muovere l’auto mentre è completamente sollevato.

Il GV90 è inoltre il primo modello Genesis a utilizzare la piattaforma di infotainment Pleos Connect sviluppata dal gruppo. Il layout panoramico dedicato alla guida assegna al conducente e al passeggero anteriore due barre dei menu separate, mentre i tasti fisici restano disponibili come scorciatoie per le app e per le impostazioni della vettura usate più spesso.

Fonte: TecnoAndroid