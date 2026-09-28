Titan Quest 2 esce il 19 gennaio su PS5, Xbox e PC

Dopo una lunga permanenza in accesso anticipato, Titan Quest 2 ha finalmente una data di uscita ufficiale: THQ Nordic e Grimlore Games hanno fissato il debutto della versione completa al 19 gennaio, con lancio simultaneo su PS5, Xbox Series X|S e PC. L’annuncio è arrivato accompagnato da un trailer, che serve soprattutto a ricordare che tipo di gioco sia questo seguito, cioè un action GDR con visuale isometrica pesantemente radicato nella mitologia greca.

Sul fronte prezzi la situazione è abbastanza chiara. Su console il gioco costerà 59,99 euro, mentre su Steam ed Epic Games Store si scenderà a 49,99 euro. Chi volesse portarsi avanti può ancora sfruttare l’accesso anticipato su PC, disponibile a 34,99 euro, una cifra decisamente più contenuta rispetto a quella che verrà applicata al momento del lancio definitivo.

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Un action GDR che pesca a piene mani dal mito greco

La struttura è quella che ci si aspetta dal marchio. In Titan Quest 2 si veste i panni di un guerriero incaricato di fermare Nemesis, la Dea della Vendetta, che sta corrompendo i Fili del Destino. Una premessa semplice, che però funziona da collante per un mondo pensato per essere esplorato con calma, tra sorprese, sfide e trappole sparse un po’ ovunque.

Il cuore del sistema resta la personalizzazione. I giocatori potranno modellare il proprio eroe come preferiscono e, soprattutto, combinare due diverse maestrie per dare vita a una classe ibrida. È il meccanismo storico della serie, quello che spinge a rigiocare la campagna con approcci diversi, cambiando completamente il modo in cui si affrontano gli scontri. Chi ha amato il primo capitolo ritroverà una logica familiare, chi arriva ora ha comunque una curva di apprendimento gestibile.

Non manca il multiplayer online, pensato per esplorare insieme ad altri utenti le mappe del gioco. Un aspetto che, in un titolo di questo genere, cambia parecchio le carte in tavola, perché la costruzione delle build si intreccia con la cooperazione tra classi diverse.

Bonus preorder, creature misteriose e supporto post lancio

Gli sviluppatori hanno fatto capire che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi arriveranno altri dettagli legati al lancio. Si parla di bonus per i preordini, ancora non specificati, ma anche di qualcosa di più curioso: una creatura mistica e un tesoro nascosto che verranno svelati da qui alla pubblicazione. Nessuna informazione ulteriore per ora, giusto una promessa buttata lì per tenere viva l’attenzione fino a gennaio.

Tra le novità già confermate ci sono le evocazioni, che entrano a far parte del ventaglio di opzioni a disposizione del giocatore. Un’aggiunta che si sposa bene con la filosofia delle maestrie combinabili, visto che apre ulteriori possibilità di sperimentazione nella costruzione del personaggio.

Il discorso non si chiude con il 19 gennaio. Grimlore Games ha messo in chiaro che il titolo continuerà a ricevere attenzioni anche dopo l’uscita, con aggiornamenti, espansioni, nuove aree da esplorare, funzionalità aggiuntive e sviluppi narrativi inediti. Una roadmap dichiarata in termini generali, senza ancora date o contenuti precisi, ma che indica l’intenzione di trattare Titan Quest 2 come un progetto di lungo periodo piuttosto che come un prodotto da consegnare e archiviare.

Fonte: TecnoAndroid