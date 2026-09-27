Google Maps su Android Auto, altro bug: km/h diventano mph

Chi usa Android Auto in questi giorni potrebbe trovarsi davanti a un dettaglio fastidioso: il tachimetro di Google Maps che cambia unità di misura da solo, passando dai chilometri orari alle miglia orarie senza alcun preavviso. Non è un errore di calcolo della velocità, ma un problema di come quel numero viene mostrato sullo schermo dell’infotainment. Il risultato, però, è lo stesso: un dato che per un attimo non dice nulla di utile a chi guida.

Le prime segnalazioni sono comparse su Reddit, dove un utente residente in un Paese che adotta i km/h ha raccontato di aver impostato correttamente l’unità dentro Google Maps, salvo poi ritrovarsi su Android Auto con la velocità indicata in mph. Altri hanno confermato la stessa esperienza. In almeno un caso è capitato il contrario, con i chilometri orari comparsi al posto delle miglia. E qualcuno sostiene di aver notato il cambio di unità direttamente nell’app sullo smartphone, quindi non solo sul display dell’auto.

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Come funziona il tachimetro di Google Maps e dove nasce il problema

Il tachimetro integrato nell’app si appoggia al GPS per stimare la velocità del veicolo. Quando il dato è disponibile, accanto compare anche l’indicazione del limite previsto sulla strada che si sta percorrendo, una combinazione ormai familiare a parecchi automobilisti che usano la navigazione anche su tragitti brevi e conosciuti. Il bug non sembra toccare questa parte del meccanismo. La velocità viene calcolata, il limite viene mostrato, ma la preferenza scelta dall’utente nelle impostazioni viene ignorata in alcune circostanze.

Detto in modo semplice: l’app sa quanto si sta andando, sbaglia solo l’etichetta con cui lo comunica. Che poi, su strada, non è un dettaglio da poco. Vedere 50 quando ci si aspetta 80 può generare quel mezzo secondo di confusione che nessuno cerca mentre è al volante, soprattutto se lo sguardo si sposta rapidamente tra parabrezza e schermo.

Nessuna causa certa, solo ipotesi

Dalle segnalazioni raccolte finora non emerge un fattore scatenante preciso. C’è chi ha provato a collegare il malfunzionamento alla posizione geografica, ipotizzando che il problema si manifesti soprattutto nelle zone vicine al confine tra Paesi che adottano unità di misura diverse. Una spiegazione che ha una sua logica, ma che non copre tutti i casi descritti dagli utenti. Diversi episodi sono avvenuti ben lontani da qualsiasi frontiera, e questo indebolisce parecchio la teoria.

Resta quindi una casistica sparsa, con comportamenti che non seguono uno schema evidente. In alcune situazioni l’unità corretta torna da sola, in altre no. Non ci sono al momento indicazioni ufficiali su una correzione in arrivo né su quali versioni dell’app siano effettivamente coinvolte.

Cosa possono fare gli utenti nel frattempo

L’unica verifica sensata riguarda le impostazioni di Google Maps, dove l’unità di misura può essere selezionata manualmente. Se la scelta è già quella giusta e il display continua a mostrare il valore sbagliato, il problema non dipende dalla configurazione ma dall’app stessa, e sfugge al controllo di chi guida.

Chi utilizza Android Auto in modo intensivo, magari per lavoro o per lunghi spostamenti, farà bene a tenere d’occhio il tachimetro dell’auto come riferimento principale, lasciando quello dell’app in secondo piano finché la situazione non si sistema. Il quadro strumenti del veicolo, del resto, non cambia unità di misura all’improvviso.

Le segnalazioni continuano ad accumularsi e riguardano utenti in Paesi diversi, con configurazioni diverse, il che fa pensare a un problema lato software piuttosto che a un’anomalia legata a specifici modelli di automobile o a particolari smartphone.

Fonte: TecnoAndroid