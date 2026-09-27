Pixel VIP, il widget si espande con schede e badge notifica

Il widget Pixel VIP è finalmente arrivato nella sua versione potenziata, quella promessa da Google con il Pixel Drop di settembre 2026 e mai mostrata davvero in anteprima. Delle quattro novità annunciate per gli smartphone della gamma, tre erano già a disposizione degli utenti da subito. La quarta, appunto quella legata ai contatti preferiti, si era fatta attendere parecchio, tanto da alimentare qualche dubbio sui tempi. Ora però il rollout è partito, graduale come sempre accade dalle parti di Mountain View, e i primi utenti stanno già vedendo il cambiamento sul proprio dispositivo.

Il contesto è quello dell’aggiornamento mensile di settembre 2026 per i Pixel, il primo basato su Android 17 QPR1, accompagnato da un Drop che, va detto, non ha entusiasmato più di tanto. Proprio per questo la funzione rimasta in sospeso era diventata l’elemento più atteso del pacchetto.

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Cosa cambia davvero nel widget dei contatti preferiti

La funzione nasce come evoluzione dei Contatti preferiti dell’app Google Contatti sui Pixel, con relativo widget. Era stata introdotta con il Pixel Drop di giugno 2025 e aveva già ricevuto un primo potenziamento a novembre 2025. Adesso arriva il passo successivo, distribuito con la versione 2.0.970991143 del modulo, che prende il posto della 1.0.926633169 rilasciata a giugno.

Il primo segnale del cambiamento si nota già nell’anteprima tra i widget di Google Contatti, ma è quando lo si piazza sulla schermata iniziale che la differenza salta all’occhio. La dimensione predefinita è ora 5×2 e sono previste due modalità di utilizzo. Quella compressa ricalca sostanzialmente ciò che si conosceva finora, con le sole icone dei contatti preferiti in bella vista. Quella espansa, invece, è la vera novità: mostra schede dedicate a ciascun VIP, ognuna con i pulsanti per chiamare o inviare un messaggio direttamente, senza passaggi intermedi. E non solo, perché compaiono anche badge di notifica in caso di chiamate perse o messaggi ricevuti.

Navigazione più rapida e look in stile Material 3 Expressive

Le modifiche più consistenti si vedono aprendo la scheda di un singolo contatto dal widget. Nella parte bassa dell’interfaccia è comparsa una barra flottante che consente di saltare da un contatto all’altro con un tap, senza tornare indietro ogni volta. Un dettaglio piccolo, ma che cambia parecchio l’esperienza d’uso quotidiana.

Le schede con meteo e ora locali hanno ricevuto uno sfondo che contrasta maggiormente rispetto ai colori dinamici dell’intera pagina, risultando quindi più leggibili. Quando per un contatto sono disponibili informazioni sulla posizione, queste vengono ora mostrate in alto, in una posizione di rilievo.

Sul fronte estetico Google ha lavorato per allinearsi ai canoni del Material 3 Expressive. L’esempio più evidente riguarda l’immagine del profilo del contatto, che abbandona la classica cornice circolare in favore di una cornice ondulata. Sempre in alto a destra è spuntata un’icona a forma di matita, che porta direttamente alla modifica dei dettagli del contatto visualizzato in quel momento.

C’è anche una rimozione da segnalare. Con questo aggiornamento sembra sparita la vecchia sezione Cose da fare insieme, quella che suggeriva attività nelle vicinanze oltre a film e programmi TV popolari in base alle categorie scelte dall’utente. Una funzione che evidentemente non ha convinto abbastanza da meritare un posto nella nuova impostazione.

Come installare l’aggiornamento sui Pixel

La procedura è semplice e non richiede particolari acrobazie. Per scaricare o aggiornare l’app Google Contatti basta raggiungere la relativa pagina sul Google Play Store e premere su Installa oppure su Aggiorna, a seconda dei casi.

Fonte: TecnoAndroid