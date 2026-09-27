Galaxy Tab S12 Ultra: batteria da 11.600 mAh e 4 speaker

Samsung sembra pronta a chiudere il 2026 con due tablet di fascia altissima, e le prime indiscrezioni sul Galaxy Tab S12+ e sul Galaxy Tab S12 Ultra raccontano già parecchio di quello che troveremo sotto la scocca. Schede tecniche complete, misure, batterie, perfino il peso al grammo. Il tutto in vista di una presentazione ufficiale che, stando alle voci, dovrebbe arrivare all’inizio di ottobre.

La logica che guida questa coppia di dispositivi è quella già vista in passato con le serie precedenti. Due prodotti quasi gemelli, costruiti sulla stessa base tecnica, che si differenziano soprattutto per dimensioni e per qualche dettaglio in più riservato al modello di punta. Chi sceglie l’Ultra lo fa per avere uno schermo più ampio, una batteria più capiente e una fotocamera posteriore aggiuntiva. Tutto il resto, in larga parte, coincide.

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Cosa cambia tra Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra

Partendo dal fratello minore, Galaxy Tab S12+ dovrebbe montare un pannello Dynamic AMOLED 2X da 12,6 pollici con risoluzione 2.800 x 1.752 pixel e refresh rate a 120 Hz. Sotto ci sarebbe il processore MediaTek Dimensity 9500 (sigla MT6993), affiancato da 12 GB di RAM e da tagli di memoria da 256 GB o 512 GB in standard UFS 4.0, con la possibilità di espandere lo spazio tramite MicroSD. Un dettaglio che, di questi tempi, fa sempre piacere trovare.

Sul fronte fotografico si parla di una camera frontale da 12 megapixel e di una singola posteriore da 13 megapixel. L’audio è affidato a due altoparlanti, la scocca è certificata IP68 contro polvere e acqua, mentre la batteria arriverebbe a 10.600 mAh con ricarica rapida a 45 W. Il peso indicato è di 555 grammi.

Il Galaxy Tab S12 Ultra gioca invece su un altro piano. Display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici a 2.960 x 1.848 pixel, sempre con refresh rate a 120 Hz, stesso processore Dimensity 9500 ma con la possibilità di salire a 16 GB di RAM. Le configurazioni di archiviazione partono da 256 GB e arrivano fino a 1 TB, anche qui con memoria UFS 4.0 ed espansione via MicroSD.

La fotocamera anteriore resta da 12 megapixel, mentre dietro compare un sistema doppio con sensore principale da 13 megapixel e ultra grandangolare da 8 megapixel. Gli altoparlanti diventano quattro, la certificazione IP68 è confermata e la batteria cresce fino a 11.600 mAh, sempre con ricarica a 45 W. Il conto finale sulla bilancia è di 693 grammi, cioè quasi 140 grammi in più rispetto al modello Plus.

Colori, connettività e tempi di arrivo

Secondo le stesse indiscrezioni, entrambi i tablet dovrebbero essere proposti in due colorazioni. Le versioni disponibili comprenderebbero sia la variante solo WiFi sia quella con connettività 5G, una scelta ormai consolidata per la gamma Tab di fascia superiore. Nessuna conferma ufficiale, chiaramente, ma il quadro appare piuttosto definito.

Il passaggio a MediaTek per entrambi i modelli è forse l’elemento che colpisce di più. Il Dimensity 9500 diventa il cuore di tutta la coppia, senza distinzioni tra Plus e Ultra, segno che Samsung punta su una piattaforma unica per semplificare produzione e aggiornamenti.

Restano da capire i dettagli sui listini europei, argomento su cui circolano anticipazioni poco rassicuranti per il portafoglio. Nel frattempo l’attenzione si concentra su ottobre, quando il debutto dei nuovi tablet Samsung dovrebbe diventare ufficiale insieme a tutte le informazioni su disponibilità e configurazioni effettivamente commercializzate nei singoli mercati.

Fonte: TecnoAndroid