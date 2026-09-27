HUAWEI Watch Fit 5, arriva l’update 6.1.0.125: cosa cambia

Chi possiede HUAWEI Watch Fit 5 o HUAWEI Watch Fit 5 Pro può già andare a caccia del nuovo firmware, perché la versione 6.1.0.125 di HarmonyOS è in distribuzione anche in Italia e porta con sé una manciata di correzioni pensate soprattutto per rendere l’esperienza quotidiana meno soggetta a piccoli intoppi. Niente funzioni inedite stavolta, va detto subito, ma qualche fastidio in meno sul polso.

Il pacchetto pesa 55,78 MB sul modello Pro, quindi si parla di un download rapido, gestibile anche con una connessione non proprio brillante. Rispetto a quanto visto nei mesi scorsi, l’impressione è quella di un intervento di manutenzione, uno di quei rilasci che sistemano dettagli invisibili finché non danno noia.

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Cosa cambia con la versione 6.1.0.125

Il changelog è corto ma parla chiaro. Prima di tutto è stato risolto un problema che faceva comparire la data in modo anomalo su alcuni quadranti, una di quelle stranezze grafiche che non compromettono l’uso dell’orologio ma che, a forza di guardare lo schermo decine di volte al giorno, diventano irritanti.

Poi c’è un ritocco alla logica di visualizzazione della scheda Calendario all’interno di Assistant TODAY: quando non ci sono eventi in programma, la scheda semplicemente sparisce invece di restare lì vuota a occupare spazio. Piccolo cambiamento, effetto immediato sulla pulizia dell’interfaccia.

Completano il quadro due voci più generiche ma non meno utili, ovvero una migliorata stabilità di alcune app di terze parti e un rafforzamento generale della stabilità di sistema in determinati scenari. Traduzione pratica: meno rallentamenti e meno comportamenti imprevisti nelle situazioni in cui, evidentemente, qualcosa scricchiolava.

Vale la pena ricordare cosa era arrivato nei mesi caldi, perché il confronto aiuta a capire il ritmo tenuto da Huawei su questa gamma. Durante l’estate erano comparse la scheda Studio sul rischio di diabete, pensata per tenere sotto controllo in modo più rapido i parametri legati alla glicemia, una rinnovata funzione di sospensione automatica dedicata agli allenamenti di corsa e ciclismo, e l’indice di prontezza fisica, funzione che aveva debuttato su HUAWEI Watch GT 7 Pro prima di scendere anche su questi due modelli.

Come installare l’aggiornamento sui due smartwatch

La procedura è quella classica e non richiede particolari competenze. Serve lo smartphone associato, si apre l’app Huawei Health (quella ufficiale, non le imitazioni che ogni tanto spuntano negli store), si seleziona la scheda del dispositivo e da lì si entra in Aggiornamento firmware, poi si tocca Verifica aggiornamenti. Se il rollout ha già raggiunto l’orologio, il pacchetto comparirà senza troppe attese.

Qualche accortezza la suggerisce la stessa azienda. Conviene prima portare l’app Huawei Health all’ultima versione disponibile passando da AppGallery, così da evitare incompatibilità durante il trasferimento dei dati. Durante l’installazione il Bluetooth deve restare connesso, quindi meglio non allontanarsi troppo dallo smartphone, e bisogna lasciare che la barra di avanzamento arrivi fino in fondo sull’orologio, che poi si riavvierà da solo.

L’aggiornamento è già in distribuzione sul mercato italiano, il che significa che chi non lo trova subito probabilmente dovrà solo attendere qualche giorno, visto che questi rilasci procedono a ondate e non raggiungono tutti i dispositivi nello stesso momento. Una verifica manuale ogni tanto, in ogni caso, non costa nulla.

Per chi sta ancora valutando l’acquisto, i due modelli restano tra le proposte più complete della gamma indossabile del marchio, con HUAWEI Watch Fit 5 Pro posizionato sul versante sportivo e sanitario più avanzato e HUAWEI Watch Fit 5 a coprire le esigenze di chi cerca qualcosa di più essenziale.

Fonte: TecnoAndroid