OPPO Find X10, i primi scatti ufficiali svelano le fotocamere

Gli scatti diffusi nelle ultime ore raccontano già parecchio di quello che sapranno fare i nuovi OPPO Find X10, la serie di flagship che il produttore cinese porterà sul mercato tra pochissimo. Non si tratta di rendering o di ipotesi da insider, ma di fotografie vere, condivise direttamente dall’azienda per mostrare il lavoro fatto sul comparto ottico. E il messaggio è abbastanza chiaro, la fotografia sarà il terreno su cui questa gamma vuole giocarsi tutto.

L’appuntamento è fissato per martedì 22 settembre 2026, quando in Cina verranno svelati ufficialmente tre modelli, ovvero OPPO Find X10, Find X10 Pro Max e Find X10E. Nessuna variante “Pro” all’orizzonte, almeno per ora, il che rappresenta un cambio di passo rispetto alle abitudini recenti del marchio. Negli ultimi giorni sono arrivate conferme su colorazioni e tagli di memoria, con il Pro Max destinato a ricoprire il ruolo di vero cameraphone della famiglia, disponibile anche in una speciale versione Hasselblad. Il modello base, invece, viene descritto come il flagship “base” più potente della categoria, e potrà contare sul Dimensity 9600 Pro di MediaTek, il chip a 2 nm che accompagnerà la serie anche nella variante internazionale.

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Cosa raccontano i sample fotografici pubblicati su Weibo

Attraverso il proprio profilo Weibo, OPPO ha pubblicato una serie di immagini realizzate con Find X10 e Find X10 Pro Max, tutte pensate per mettere in evidenza il lavoro svolto insieme a Hasselblad. Nelle descrizioni dei post spuntano anche alcuni dettagli tecnici piuttosto interessanti. Find X10 viene indicato con un “doppio obiettivo da 200 MP”, mentre il Pro Max sale a un “triplo obiettivo da 200 MP”. In entrambi i casi l’azienda promette dettagli nitidi e tonalità della pelle naturali, una di quelle cose che sulla carta sembrano scontate ma che nella pratica separano un buon telefono da uno mediocre.

Spazio poi all’obiettivo “Danxia” di seconda generazione, che secondo il produttore riproduce colori e incarnati con grande fedeltà. Dietro le quinte lavorerà la nuova versione del LUMO Engine, incaricato di gestire luci e ombre in modo che l’illuminazione ambientale risulti credibile anche nelle situazioni più complicate, come i controluce, mantenendo i volti pieni di dettaglio. Il concetto che OPPO ripete più volte è quello di catturare l’attimo preservandone l’essenza autentica, un modo per dire che i nuovi Find X10 puntano a chi vuole fotografare momenti spontanei senza ritrovarsi con immagini finte.

Guardando i sample, il livello di dettaglio appare effettivamente alto. I soggetti in primo piano restano definiti e si staccano dallo sfondo in maniera naturale, senza quegli scontorni artificiali che spesso rovinano i ritratti computazionali. I colori sembrano equilibrati, né troppo saturi né troppo spenti. Sul piano hardware, Find X10 Pro Max dovrebbe schierare tre sensori da 200 megapixel, uno per il principale, uno per il teleobiettivo e uno per l’ultragrandangolare.

Le prime immagini dal vivo arrivano dalla Cina

Nel frattempo, in Cina sono già circolate le prime foto dal vivo di due dei tre modelli in arrivo, ovvero Find X10 Pro Max e Find X10E. Il design di Find X10 e Find X10 Pro Max era in realtà già emerso in precedenza, quindi poche sorprese, ma vedere i dispositivi in mano a qualcuno resta sempre un’altra cosa rispetto alle immagini ufficiali.

Find X10E e Find X10 seguono una linea abbastanza simile a quella dei modelli della serie Find X9, con proporzioni e stilemi riconoscibili. Il vero elemento di rottura è il design del Find X10 Pro Max, che adotta un comparto fotografico con oblò quadrato affiancato da una sezione separata a forma di pillola dedicata al flash LED e al sensore di correzione del colore. Entrambe le porzioni sporgono dalla scocca, creando un profilo posteriore decisamente più marcato rispetto al resto della gamma.

Fonte: TecnoAndroid