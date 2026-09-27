Meteo Pixel aggiorna il widget: arriva il tasto di refresh

Chi usa uno smartphone della gamma Pixel conosce bene Meteo Pixel, l’applicazione predefinita per le previsioni del tempo che da poco ha spento due candeline e che, con l’arrivo dei Pixel 11, si è presentata con una nuova icona e qualche ritocco sparso. Ora Google ha avviato la distribuzione di un altro aggiornamento, e stavolta il protagonista è il widget delle previsioni, quello che molti tengono piazzato in bella vista sulla schermata home.

La nuova versione porta il numero 1.1.20260716 e prende il posto della 1.1.20260626, arrivata nel mese di agosto. Niente stravolgimenti, sia chiaro. Si tratta di ritocchi di quelli che si notano solo dopo qualche giorno di utilizzo, però almeno in un caso vanno a sistemare una piccola incoerenza interna all’app che dava un po’ fastidio.

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Il widget Meteo previsto si aggiorna da solo (o quasi)

Una delle aggiunte della versione precedente riguardava l’indicazione dell’ultimo aggiornamento delle previsioni visualizzate. Utile, perché sapere se il dato è di dieci minuti fa o di tre ore fa cambia parecchio le carte in tavola. Il problema è che quell’informazione compariva solo nella schermata delle previsioni dentro l’app, mentre il widget Meteo previsto restava all’oscuro di tutto.

Con la versione 1.1.20260716 la cosa viene sistemata. In alto a destra nel widget compare adesso il riferimento all’ultimo aggiornamento dei dati, esattamente come accade all’interno dell’applicazione. E Google ha fatto anche un passo in più, aggiungendo un pulsante di refresh che permette di richiedere previsioni fresche senza dover per forza aprire l’app. Un dettaglio piccolo, ma che rende il widget parecchio più autonomo di prima. Basta un tocco dalla home e i dati si aggiornano.

Spariscono le frecce nelle previsioni

C’è però anche qualcosa che è stato tolto. Aprendo le previsioni di una località, infatti, non si trovano più le frecce che consentivano di spostarsi tra le sezioni Previsione oraria e Previsione per 10 giorni. Erano quei due pulsantini laterali che permettevano di far scorrere il carosello senza trascinare con il dito.

Da un lato la perdita è sopportabile, perché lo scorrimento con il dito funzionava già prima e continua a funzionare adesso. Dall’altro, però, quelle frecce avevano una funzione che andava oltre la navigazione vera e propria: segnalavano visivamente che il contenuto era scorrevole. Per chi apre l’app per la prima volta, o per chi non ha una gran confidenza con questo tipo di interfacce, l’indizio non era affatto banale.

La rimozione non riguarda solo la schermata principale delle previsioni. Gli stessi pulsanti sono stati eliminati anche dalle pagine dedicate ai singoli parametri meteorologici. Mettendo a confronto la scheda dedicata al vento prima e dopo l’aggiornamento la differenza si vede subito, e lo stesso discorso vale per la scheda relativa all’umidità. In entrambe le versioni aggiornate le frecce non ci sono più, nonostante il carosello resti perfettamente scorrevole in orizzontale con un gesto.

Tutte queste modifiche viaggiano insieme, nello stesso pacchetto della versione 1.1.20260716, e stanno arrivando progressivamente a tutti gli utenti.

Come installare o aggiornare l’app

Meteo Pixel è disponibile per tutti i Pixel compatibili, quindi dai Pixel 6 in poi, tramite il Google Play Store. Chi non l’avesse ancora installata può scaricarla dallo store, mentre chi la possiede già deve semplicemente selezionare la voce di aggiornamento nella scheda dell’applicazione. La distribuzione della nuova versione procede in modo graduale, come sempre accade con i rilasci di Google, quindi potrebbe volerci qualche giorno prima che il pacchetto compaia su tutti i dispositivi.

Fonte: TecnoAndroid