1000 Miglia 2027: il centenario riparte dal percorso del 1927

Cento anni dopo la prima storica corsa del 1927, la 1000 Miglia 2027 si prepara a festeggiare il suo centenario con un’edizione piena di novità, a cominciare dal percorso presentato ufficialmente a Brescia. La cerimonia si è svolta nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia alla presenza della Sindaca Laura Castelletti, del Presidente di ACI Brescia Aldo Bonomi, della Presidente di 1000 Miglia Srl Beatrice Saottini e dell’Amministratore Delegato Fulvio D’Alvia. L’appuntamento viene descritto come un omaggio alla leggendaria gara di velocità e all’eccellenza del Made in Italy.

Il disegno del tracciato affonda le radici nella prima edizione, quella immaginata dai Quattro Moschettieri Aymo Maggi, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Giovanni Canestrini. Il circuito sarà ad anello e tornerà a essere percorso in senso antiorario, esattamente come accadde nel 1927. La corsa celebrativa si svilupperà su sei giornate, da lunedì 24 a sabato 29 maggio, lungo le stesse strade che hanno visto sfrecciare campioni come Tazio Nuvolari su Bianchi Tipo 20 e i primi vincitori Ferdinando Minoja e Giuseppe Morandi a bordo della bresciana OM 665 “Superba”.

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Da Brescia a Roma e poi la risalita lungo l’Adriatica

La partenza è fissata alle 18:00 di lunedì 24 maggio dalla rampa di viale Venezia. Dopo le Prove Cronometrate del Castello e il Controllo Timbro in piazza Vittoria, gli equipaggi passeranno per Castiglione delle Stiviere fino a raggiungere Parma. Martedì 25 maggio le vetture faranno tappa a Reggio Emilia e poi a Modena per il pranzo, prima di affrontare i Passi della Raticosa e della Futa e fare il loro ingresso a Firenze in piazza Santa Croce.

Mercoledì 26 maggio la carovana attraverserà la Valle del Chianti, Arezzo e Siena, dove è prevista una sosta in piazza del Campo anche per celebrare il Centenario dell’ACI di Siena. Da lì il gruppo proseguirà verso il lago di Bolsena fino ad arrivare a Roma per il tradizionale giro di boa della competizione.

Giovedì 27 maggio comincerà il viaggio di ritorno verso nord. Le auto storiche toccheranno Assisi, Perugia, la Madonna della Cima e Gubbio, per poi scendere sulla Riviera del Conero percorrendo la SS16 Adriatica. In serata è in programma una cena con rievocazioni in costume a Gradara, seguita dal Controllo Orario a Cervia. Venerdì 28 maggio la tappa unirà Cervia e Verona passando per Padova, le colline di Valdobbiadene, le Scale di Primolano, Bassano del Grappa e Vicenza.

L’ultima giornata, sabato 29 maggio, sarà dedicata interamente alla provincia di Brescia. Il tracciato attraverserà il Basso Garda, la Val Sabbia e Lumezzane, che festeggia i cent’anni del Comune, prima del rientro conclusivo tra piazza Vittoria e viale Venezia.

Le parole dei protagonisti del centenario

Per Aldo Bonomi, Presidente dell’Automobile Club di Brescia, raggiungere il traguardo dei cent’anni rappresenta “un motivo di straordinario orgoglio” per l’ente e per tutta la comunità. Secondo Bonomi la corsa è “la massima espressione dell’ingegno, del coraggio e di quel saper fare tipicamente bresciano che un secolo fa diede vita a un’impresa leggendaria”. Ha poi aggiunto che questa eredità viene custodita con grande responsabilità, nella consapevolezza che la Freccia Rossa è diventata un patrimonio collettivo del Paese e un simbolo dell’Italia nel mondo.

Beatrice Saottini ha spiegato che il tracciato 2027 sintetizza il dialogo fra tradizione e innovazione, con un disegno che riprende lo spirito e le direttrici storiche del 1927 aggiornandole alle esigenze attuali, per offrire a piloti e appassionati “un viaggio tecnico ed emozionale senza tempo”.

Fulvio D’Alvia ha invece sottolineato come il cammino verso il centenario sia il frutto di un piano d’impresa solido, sostenuto dalla fiducia e dal supporto costante di ACI, che accompagna la crescita di 1000 Miglia Srl in Italia e all’estero. L’Amministratore Delegato ha ricordato che la società guarda ormai a nuovi orizzonti, dai format sportivi internazionali come Experience e Warm Up fino alla presenza istituzionale nei principali eventi motoristici e nelle sedi diplomatiche di prestigio. Per chi vuole partecipare alla 1000 Miglia del centenario, le iscrizioni apriranno martedì 6 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid