Festa delle Offerte Prime 2026: date e sconti già attivi ora

La Festa delle Offerte Prime torna il 6 e 7 ottobre 2026, due giornate in cui Amazon concentra una quantità notevole di sconti riservati agli abbonati. Il copione è quello già conosciuto: elettronica, tecnologia, videogiochi, console e accessori da una parte, bellezza e cura della persona dall’altra, con un catalogo talmente ampio che la difficoltà vera diventa scegliere. Con una precisazione utile, però: diversi articoli risultano già ribassati prima del via ufficiale, quindi conviene tenere gli occhi aperti anche nelle settimane precedenti.

Il calendario, in effetti, è più articolato di quanto il nome dell’evento suggerisca. Non si tratta solo di 48 ore di caccia al prezzo più basso, ma di una serie di promozioni che si accendono in momenti diversi e che coinvolgono servizi digitali, prodotti a marchio Amazon e dispositivi della casa.

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Partendo dai contenuti digitali, sono disponibili centinaia di eBook Kindle a partire da 1,99 euro. C’è poi una promozione dedicata a Kindle Unlimited: i clienti Prime che non hanno mai attivato il servizio possono utilizzarlo gratuitamente per tre mesi, e l’attivazione è possibile sin da subito, senza attendere le giornate di ottobre.

Ragionamento identico per Amazon Music Unlimited, dove i clienti Prime hanno a disposizione quattro mesi gratuiti con accesso illimitato al catalogo musicale. Chi invece è già abbonato al piano individuale può passare al piano Family senza costi aggiuntivi per due mesi, una possibilità interessante per le famiglie che oggi condividono un unico account.

Dal 22 settembre entrano in scena i prodotti a marchio Amazon Basics, Amazon Essentials e By Amazon, proposti con riduzioni fino al 30%. Una settimana dopo, dal 29 settembre, il testimone passa ai dispositivi di casa: Echo, Fire TV Stick, Kindle, Blink e Ring scendono di prezzo, categoria che storicamente attira molta attenzione durante gli eventi Prime.

Da segnalare anche la finestra dal 1° al 5 ottobre, quando i clienti Prime possono ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% sul primo ordine effettuato tramite Amazon Haul, la vetrina dedicata a prodotti sotto i 20 euro nelle categorie moda, casa e lifestyle.

Studenti, giovani e l’iniziativa per le scuole

Un capitolo a parte riguarda gli studenti e i giovani tra i 18 e i 24 anni, che partecipano alla Festa delle Offerte Prime con un cashback del 5% sui prodotti compatibili. Un vantaggio che si somma agli sconti già applicati e che, su acquisti di una certa entità, fa la sua parte.

Nello stesso periodo torna anche Un Click per la Scuola, l’iniziativa che permette di destinare a un istituto scolastico oppure a Save the Children un credito virtuale pari all’1% del valore degli acquisti idonei. Il credito accumulato può poi essere convertito in materiale scolastico e strumenti didattici, con richieste da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2027.

Come accedere agli sconti senza abbonamento

Chi non ha mai sottoscritto il servizio ha una strada piuttosto lineare per partecipare: la prova gratuita di Amazon Prime per 30 giorni, che include consegna rapida, accesso alle offerte riservate e gli altri vantaggi legati all’abbonamento. È il modo più semplice per entrare nelle promozioni del 6 e 7 ottobre senza impegni immediati, dato che gli sconti principali restano riservati ai clienti Prime.