Samsung Galaxy A18 4G, in Francia arriva con Exynos 1610

Dalla Francia arrivano nuove indicazioni su Samsung Galaxy A18 4G, e raccontano qualcosa di curioso: la scheda tecnica che circola oltralpe non coincide del tutto con quella emersa pochi giorni fa. Stesso nome, stesso posizionamento nella fascia media del listino coreano, ma con almeno un paio di differenze che pesano parecchio sull’identità del prodotto. Succede più spesso di quanto si pensi, soprattutto sui modelli di volume, quelli pensati per essere venduti a milioni di pezzi in mercati molto diversi tra loro.

La differenza più vistosa riguarda il cuore del telefono. Se le prime informazioni parlavano di un MediaTek Helio G99, la versione destinata al mercato francese dovrebbe invece montare un Exynos 1610, chip prodotto con tecnologia a 5 nm e sviluppato in casa Samsung. Non è un dettaglio da poco, perché cambia tutto il discorso su efficienza energetica, gestione termica e, in prospettiva, sul supporto software a lungo termine.

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Cosa cambia davvero nella variante francese di Samsung Galaxy A18 4G

Sul display invece nessuna sorpresa: resta un pannello Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Una combinazione ormai collaudata su questa fascia di prezzo, che garantisce neri profondi e una fluidità accettabile senza far lievitare i costi.

Il capitolo memorie è quello che potrebbe far storcere il naso a qualcuno. La configurazione indicata per la Francia prevede infatti soltanto 4 GB di RAM abbinati a 128 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di espandere il tutto tramite MicroSD. Una dotazione misurata, che però trova un contrappeso nella presenza dello slot per la scheda di memoria, funzione ormai rara sui modelli di fascia superiore.

Per quanto riguarda le fotocamere, la configurazione di Galaxy A18 4G ricalca lo schema classico dei medio gamma Samsung. Davanti c’è un sensore da 13 megapixel dedicato a selfie e videochiamate, dietro un modulo triplo guidato da un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un ultra grandangolare da 5 megapixel e da una lente macro da 2 megapixel. Nulla di rivoluzionario, ma un pacchetto coerente con la fascia di appartenenza.

Batteria, connettività e aggiornamenti software

Il resto della scheda tecnica racconta di un dispositivo costruito per durare nel tempo. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida a 25 W, mentre la scocca vanta la certificazione IP64, quindi resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua. Le dimensioni si attestano su 164,4 x 77,9 x 7,7 mm per un peso di 196 grammi, valori nella media per un telefono con schermo da 6,7 pollici e una batteria di questa capienza.

Sul fronte delle connessioni si parla di modem 4G, quindi niente 5G su questa variante, affiancato da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Una scelta che spiega bene il posizionamento del prodotto e il prezzo con cui dovrebbe arrivare sugli scaffali.

Il software è forse l’aspetto più interessante dell’intera vicenda. Il telefono dovrebbe debuttare con Android 17 preinstallato e con la promessa di sei anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza. Una politica di supporto che Samsung ha esteso progressivamente anche ai modelli più economici, e che su un dispositivo di questa fascia fa una differenza enorme in termini di durata reale nel tempo.

Il prezzo indicato per il mercato francese è di 279 euro, con tre colorazioni disponibili: nera, azzurra e grigia. Restano da confermare sia la data di lancio sia l’effettiva disponibilità della variante con processore Exynos negli altri mercati europei, dettagli che solo la comunicazione ufficiale di Samsung potrà chiarire. Al momento le informazioni disponibili riguardano esclusivamente la configurazione francese del dispositivo.