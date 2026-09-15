Netflix, Ovunque tu sia scala la classifica senza far rumore

Su Netflix è successa una cosa piuttosto rara: una serie ha scalato la classifica dei titoli più visti di sempre praticamente in silenzio, senza diventare l’argomento di cui parlavano tutti. Si tratta di Ovunque tu sia, la miniserie tratta da un romanzo di Harlan Coben arrivata in catalogo il 18 giugno, che oggi si ritrova al sesto posto tra le produzioni in lingua inglese più viste nella storia della piattaforma. Con 117,5 milioni di visualizzazioni ha superato titoli che, sulla carta, sembravano intoccabili.

Entrare in quella lista non è mai stato semplice, e negli ultimi anni lo è diventato ancora meno. Il punto interessante è il modo in cui ci è riuscita questa produzione: nessuna ondata di meme, nessuna discussione infinita sui social, nessun fenomeno culturale come accaduto a suo tempo con Adolescence, Bridgerton o Stranger Things. Solo spettatori che si sono aggiunti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, con una costanza sorprendente.

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Sei settimane in classifica e una crescita che non si è fermata

Dopo il debutto, la miniserie è stata accolta con grande interesse dagli abbonati, che si sono attaccati alla trama in fretta. Sei settimane consecutive nella top, il primo posto a livello globale e già a luglio l’ingresso tra le serie più viste di sempre su Netflix, con l’uscita dalla lista dell’altra grande miniserie di successo della piattaforma di quest’anno. Fin qui, nulla di clamoroso rispetto ad altri titoli che hanno fatto lo stesso percorso.

La differenza è arrivata durante l’estate, perché Ovunque tu sia non ha mai smesso di crescere. Ha continuato a guadagnare posizioni mese dopo mese, in punta di piedi, fino a piazzarsi dietro soltanto a Mercoledì (prima e seconda stagione), ad Adolescence e a Stranger Things (stagioni 4 e 5). Nel frattempo si è lasciata alle spalle nomi pesanti come DAHMER: Monster, la storia di Jeffrey Dahmer, la prima e la terza stagione di Bridgerton e la molto elogiata La regina degli scacchi.

Di cosa parla la serie e perché funziona così bene

Chi ama i thriller che tengono in tensione fino all’ultimo minuto ha ancora tutto il tempo per recuperarla. Al centro della storia c’è David, interpretato da Sam Worthington, un padre condannato all’ergastolo per il presunto omicidio del figlio. Anni dopo riceve una segnalazione: il ragazzo potrebbe essere ancora vivo. A quel punto rischia tutto e fugge da un carcere di massima sicurezza.

Da lì parte una ricerca disperata della verità in cui David combatte contro il tempo e contro le autorità, ma soprattutto contro il proprio senso di colpa. Strada facendo emergono segreti scomodi che suggeriscono una versione dei fatti molto diversa da quella che tutti hanno dato per buona per anni. Nel cast, accanto a Worthington, ci sono anche Britt Lower e Chi McBride.

Il formato aiuta: sono soltanto 8 episodi, tutti già disponibili in catalogo, quindi la visione si chiude in un paio di serate senza attese tra una stagione e l’altra. Una struttura compatta che, unita al meccanismo tipico delle storie di Harlan Coben, spiega bene il passaparola lento e continuo che ha portato la serie fin qui.