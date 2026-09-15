Apple, otto nuovi prodotti in arrivo entro la fine del 2026

Sul tavolo di Apple restano ancora otto prodotti da presentare entro la fine del 2026, e questo nonostante l’evento dedicato a iPhone sia ormai alle spalle. Le indiscrezioni raccontano di un autunno piuttosto affollato, con un calendario che tocca tablet, computer, dispositivi per la casa e persino cuffie a marchio Beats. Con così tanta roba ancora in canna, è più che probabile che a ottobre si tenga un secondo appuntamento dedicato proprio a questa seconda ondata. Unica eccezione possibile, il MacBook Pro con schermo OLED, che potrebbe slittare all’inizio del 2027.

iPad mini e i nuovi Mac

Si parte da iPad mini, atteso con chip A19 Pro oppure A20 Pro, display OLED, un sistema audio ridisegnato senza i classici fori e una scocca resistente all’acqua. Il chip A20 Pro, va ricordato, ha debuttato proprio in questi giorni su iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo, quindi il riutilizzo su un tablet compatto avrebbe senso.

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Sul fronte computer il quadro è più articolato. iMac dovrebbe ricevere il chip M6, presentato il mese scorso, insieme a nuove varianti di colore. Poi c’è un MacBook Pro base da 14 pollici, anch’esso con M6, che andrebbe a coprire la fascia d’ingresso della gamma.

Il pezzo grosso, però, è un altro. Si tratta di un MacBook Pro completamente ridisegnato, atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con chip M5 Pro e M5 Max, schermo OLED, pannello touch, Dynamic Island e un profilo più sottile. Secondo i rumor il nome scelto sarebbe MacBook Ultra, e su questa macchina macOS 27 dovrebbe proporre un’interfaccia pensata per il tocco. Un’altra voce, molto meno solida, parla della possibilità di configurarlo con il chip M5 Ultra, anche questo arrivato il mese scorso.

La casa: Apple TV, HomePod mini e il nuovo hub

Il capitolo domestico è forse il più ricco. Apple TV dovrebbe portare almeno cinque novità concrete, tra cui un chip A17 Pro o successivo, 8GB di RAM per far girare Apple Intelligence, il supporto a Siri in versione AI, il chip N1 progettato internamente da Apple con WiFi 7 e un Siri Remote aggiornato. L’aspetto esterno, invece, resterà simile a quello del modello attuale, quindi niente stravolgimenti estetici.

Discorso analogo per HomePod mini, che manterrà le linee note ma cambierà parecchio sotto la scocca: chip più recente con Siri AI, qualità audio migliorata, ancora il chip N1 con WiFi 7, un modulo Ultra Wideband di seconda generazione e forse colorazioni inedite, rosso compreso.

La vera novità di categoria è invece il Home Hub, un dispositivo per la smart home che Apple non ha mai avuto in catalogo. Si parla di uno schermo quadrato da 6 a 7 pollici, chip A18 o più recente per Apple Intelligence, supporto a FaceTime e a Siri AI, il tutto gestito da un sistema operativo nuovo con quadranti d’orologio, widget e altro ancora. Sono previste due versioni, una da appoggiare su un mobile con base altoparlante e una da fissare a parete.

Beats 360, le cuffie in arrivo a breve

Fuori dal perimetro classico dei prodotti Apple, ma dentro la stessa famiglia, ci sono le Beats 360. Cuffie circumaurali con un design che ricorda da vicino AirPods Max, cuscinetti auricolari e archetto intercambiabili, una cancellazione del rumore fino a 1,75 volte superiore rispetto alle Beats Studio Pro e certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua. È probabile che l’annuncio arrivi prima della fine di settembre, quindi in anticipo rispetto a tutto il resto della lista.